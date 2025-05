A Roma “IMMAGINA”, Festival Internazionale Teatro di Figura

Roma, 9 mag. (askanews) – Dal 8 all’11 maggio 2025 torna a Roma IMMAGINA, il Festival Internazionale del Teatro di Figura, giunto alla sua quinta edizione. Un appuntamento diffuso che coinvolgerà l’intera città, grazie alla collaborazione dei Teatri in Comune – Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro Villa Pamphilj, Teatro Tor Bella Monaca e Teatro del Lido di Ostia – insieme al MUCIV-Museo delle Civiltà con l’ICPI-Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, due istituzioni del Ministero della Cultura (MIC), al Teatro Verde e allo Spazio Rossellini, Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio.

Quattro giorni dedicati interamente all’immaginazione e alla creatività, con un denso e articolato programma di spettacoli, laboratori, mostre e incontri, pensato per un pubblico di tutte le età: 20 artisti provenienti da 6 Paesi – Italia, Francia, Spagna, Polonia, Ucraina e Danimarca – porteranno in scena 10 spettacoli con 28 repliche, insieme a 5 laboratori, 4 incontri e 5 mostre, in un festival che attraversa i linguaggi più innovativi e poetici del teatro di figura.

Il festival aprirà giovedì 8 maggio alle 9.30 al Teatro del Lido con Naso d’Argento (Italia) con Consuelo Ghiretti, Elena Gaffuri e Francesca Grisenti, pupazzi di Ilaria Comisso, un racconto popolare contenuto nelle Fiabe italiane di Italo Calvino che affronta il tema della bugia attraverso gli occhi dei bambini. Con un linguaggio teatrale che unisce paura e meraviglia, Naso d’Argento regala al pubblico più giovane l’opportunità di imparare, immaginare e costruire conoscenza, scoprendo il valore della verità e l’importanza di proteggere la propria identità. Repliche: venerdì 9 ore 10 Teatro Biblioteca Quarticciolo e sabato 10 ore 11 presso il Teatro Villa Pamphilj.

Sempre giovedì 8 maggio alle ore 9.30 e a seguire alle 11 presso il Teatro Tor Bella Monaca è in scena Cat – Bird – Fish (Danimarca), regia di Sandra Pasini con Annemarie Waagepetersen e Hisako Miura, una performance poetica senza parole che invita il pubblico a sperimentare la magia del teatro in un’atmosfera intima. Ispirato all’universo fantastico del pittore svizzero-tedesco Paul Klee, lo spettacolo mette in scena un gioco di ombre e forme geometriche in cui elementi astratti prendono vita e si incontrano in modi sempre nuovi. Repliche: sabato 10 ore 16 e 17.30 presso MUCIV-Museo delle Civiltà con l’ICPI-Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale.

La giornata dell’8 maggio prosegue alle ore 10 al Teatro Biblioteca Quarticciolo con Filar storie che camminano su un filo (Italia-Spagna), ideazione e interpretazione Antonella D’Ascenzi, Marionette, danza contemporanea e poesia visiva per un pubblico di tutte le età. Corpi e oggetti prendono vita in un magico intreccio di fili, raccontando come, anche nelle difficoltà, possiamo ricostruire una comunità e sentire di vivere in una rete di fili e relazioni. Repliche: venerdì 9 ore 17,30 presso MUCIV-Museo delle Civiltà con l’ICPI-Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, sabato 10 ore 17 al Teatro del Lido e domenica 11 ore 17.30 allo Spazio Rossellini.

Alle ore 11 presso MUCIV-Museo delle Civiltà con l’ICPI-Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale con Echo (Spagna) ideazione ymedioteatro regia Ymedioteatro, Zero en Conducta e Delfín Caset, una storia di amicizia e legami indissolubili, raccontata attraverso una poetica danza di immagini e clownerie. Due comici intrappolati su un palcoscenico trasformano il loro incubo in un’emozionante metafora sulla vita e sull’arte di convivere. Repliche: venerdì 9 alle 17 presso il Teatro del Lido, sabato 10 alle 17 al Teatro Villa Pamphilj e domenica 11 alle 17 al Teatro Biblioteca Quarticciolo.

Sempre alle ore 11 al Teatro Villa Pamphilj va in scena Lemba (Spagna) della compagnia Ángeles de Trapo. Lemba è una scimpanzé catturata dalla sua famiglia per essere venduta come animale da compagnia a un influencer a caccia di follower, ma riesce a scappare da una vita da star del web per riconquistare la sua libertà. Repliche: venerdì 9 ore 11 presso MUCIV-Museo delle Civiltà con l’ICPI-Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale.

Seconda giornata altrettanto ricca di appuntamenti venerdì 9 maggio, si parte alle 10 al Teatro Tor Bella Monaca con Albero (Italia) – dedicato a Bruno Munari, di Ravenna Teatro/Drammatico Vegetale testo e regia di Pietro Fenati con Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni. Lo spettacolo è dedicato all’artista e designer Bruno Munari che ha declinato la sua attività creativa in diversi ambiti tra cui la didattica. Repliche: sabato 10 alle 17 al Teatro Biblioteca Quarticciolo.

Si prosegue alle 11 al Teatro Villa Pamphilj con Apnea (Francia), testo di Jean Cagnard, attori e animatori Catherine Brocard e Yoann Rousseau, uno spettacolo senza parole che, con umorismo e tenerezza, invita a spiare le intime tensioni di una coppia e i sogni che possono nascere anche quando ci sentiamo intrappolati e “in apnea”. Sul palcoscenico di sogni e desideri nascosti, una coppia cerca di evadere dalla routine. Repliche: sabato 10 alle 17.30 allo Spazio Rossellini e domenica 11 ore 17 al Teatro del Lido.

Terzo giorno di programmazione sabato 10 maggio alle 11 con Grandfather (Polonia) al MUCIV-Museo delle Civiltà con l’ICPI-Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, spettacolo della compagnia Teatro Marionbrand, nata in Ucraina, uno spettacolo di burattini che vede il pubblico coinvolto. Repliche domenica 11 maggio alle 11 presso il Teatro Villa Pamphilj

Sempre il 10 maggio alle ore 16 nel giardino del Teatro Villa Pamphilj con la Companyia Jordi Bertran in Circus (Spagna/Argentina), un sogno circense di burattini e clown. Uno spettacolo che omaggia i grandi maestri, da Chaplin ai fratelli Marx, con numeri sorprendenti e un’interazione magica con il pubblico. Repliche: domenica 11 alle 17 presso MUCIV-Museo delle Civiltà con l’ICPI-Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale.

A conclusione, domenica 11 maggio alle 11.30 presso MUCIV-Museo delle Civiltà con l’ICPI-Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale va in scena Pulcinella (Italia), una produzione Ti con Zero e Bianco Teatro, una performance tra teatro di figura, danza e narrazione per parlare di letteratura con personaggi del mondo della commedia dell’arte, animati da performer. Un pesce d’argento, una capanna, re e regine. Spaghetti e la tarantella. Ispirato a Pulcinella e il pesce d’argento di Lele Luzzati.

Alle ore 17 al Teatro Villa Pamphilj la stessa compagnia è impegnata nella performance itinerante dal titolo Teatri tra-vestiti, maschere e personaggi della Commedia dell’Arte si animano e prendono corpo tra le mani e i gesti degli artisti in scena, trasportando lo spettatore in un gioco di illusioni e meraviglia.