La manifestazione bipartisan promossa da un’iniziativa di Azione

Roma, 19 feb. (askanews) – È iniziata come da programma intorno alle 18.30, a Roma, la fiaccolata promossa da Azione di Carlo Calenda per ricordare l’attivista russo Aleksej Navalny, il principale oppositore di Vladimir Putin, morto in carcere, in circostanze ancora avvolte dal mistero, il 16 febbraio 2024.L’iniziativa bipartisan, in Piazza del Campidoglio, vede coinvolti esponenti di tutte le forze politiche