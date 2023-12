A Roma la manifestazione “No Antisemitismo, No Terrorismo”

L’evento contro terrorismo e radicalizzazione organizzato da Comunità ebraica di Roma e Ucei

Roma, 5 dic. (askanews) – Migliaia di persone, con bandiere d’Israele e italiane, si sono radunate in Piazza del Popolo, a Roma per la manifestazione “No Antisemitismo, No Terrorismo”, organizzata nella serata di martedì 5 dicembre 2023, dalla Comunità ebraica di Roma e dall’Unione delle comunità ebraiche Italiane (Ucei).L’evento, spiegano gli organizzatori, rappresenta un appello in difesa dei diritti e dei valori che ispirano e guidano la nostra società.”In un momento così complesso – scrivono – vi è l’obbligo di esprimere apertamente una chiara condanna contro la macchia dell’antisemitismo in tutte le sue forme e denunciare assieme il terrorismo e la radicalizzazione. Viviamo con grave preoccupazione gli episodi recenti avvenuti nelle nostre vie, scuole o negli atenei universitari italiani. Segnali inquietanti di un passato che potrebbe tornare e che non possono essere ignorati”.Alla manifestazione sono presenti numerosi rappresentanti delle istituzioni, del mondo politico, religioso e civile.