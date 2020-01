A Roma la ‘Notte Prog’ di Corvaglia e Sabbione

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – Un excursus in 40 anni di musica progressive sarà al centro del live ‘Notte Prog’, in programma venerdì 31 gennaio alle 21.30 all’Enoteca Letteraria di Roma (Via San Giovanni in Laterano 81), di due protagonisti della scena musicale italiana ed internazionale: Alessandro Corvaglia e Mauro Sabbione. Con l’ausilio delle ‘20 dita‘, un pianoforte di Sabbione e della splendida voce e chitarra di Corvaglia, la scaletta sarà un richiamo di narrative e progettualità di alcune pagine mai dimenticate, ma purtroppo poco suonate dai musicisti, per la loro difficoltà nell’esecuzione. Con brani di gruppi che hanno fatto la storia della musica: Moody Blues, Procol Harum, King Crimson, Genesis, Pink Floyd, Yes, Banco, PFM, Delirium, Supertramp, Peter Gabriel, Phil Collins e altri.

Il duo ha all’attivo diversi concerti in luoghi dall’audience raffinata. D’altronde la loro storia non è comune. Corvaglia ha cantato con moltissimi gruppi della scena internazionale e nazionale, sempre come vocal leader: Delirium, Mr.Punch, Real Dream, Maschera di Cera. Sabbione, ex Matia Bazar e Litfiba, ha scalato le classifiche pop e rock di mezzo mondo e non ha bisogno di presentazioni, sempre alla ricerca di nuove avventure sonore. Come questa serata magica con musiche che appartengono all’immaginario di tutti.