A Roma la settima edizione del Gala dello Sport targato OPES

ROMA (ITALPRESS) – Anche quest’anno, a ridosso delle festività natalizie, OPES ha dato vita al Gala dello Sport. L’appuntamento, ormai consueto e partecipatissimo, è giunto alla settima edizione. A Palazzo Brancaccio è andata in scena una serata con l’obiettivo di riunire rappresentanti di numerose realtà, valorizzando le iniziative che generano impatto sociale e sportivo nei territori. Con questo spirito, seguendo il lavoro della COP4 del progetto Sports Community, nel corso della cena di gala sono salite sul palco quattro realtà selezionate da OPES per eccellenza e impatto innovativo, secondo gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall’agenda 2030. Nello specifico, si tratta dell’unità di soccorso tecnico sanitario Trentino Odv, L’Orma Ssd, Mediterraneo Sport Ssd ed E.S.S.E. Sport.

“OPES significa risorse – le parole del presidente Juri Morico – e una risorsa è tale solo se si relaziona con l’altro. La speranza è di arricchire le realtà con cui ci incontriamo. Portiamo a casa nuove promesse e tra queste c’è quella di impegnarsi nella tutela ambientale. Abbiamo ricevuto il riconoscimento come ente di tutela ambientale: un impegno che si deve vedere sul territorio”.

La serata si è svolta alla presenza di numerosi rappresentanti delle più alte istituzioni, dal viceministro Bellucci al presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, passando per il numero uno del Coni, Luciano Buonfiglio, che ha parlato di “un evento che diventa sempre più importante, per l’attività che nell’anno OPES fa con competenza, passione e il coinvolgimento di tante forze. Come Coni, ci prefiggiamo medaglie ma anche attività sociali e promozione sul territorio”. Dal palco, ha poi aggiunto: “Sono alcuni mesi che abbiamo iniziato una sfida che siamo sicuri di vincere. Credo che il primo obiettivo di questa sfida l’abbiamo raggiunto, quello di essere in armonia con le istituzioni del Governo e dello Stato”. Quanto all’imminente appuntamento di Milano Cortina 2026, Buonfiglio ha concluso dicendo: “Stiamo per affrontare una sfida come nazione: i prossimi Giochi Invernali. Penso che sarete orgogliosi e fieri dell’organizzazione e delle prestazioni degli atleti”.

– Foto ufficio stampa OPES –

(ITALPRESS).