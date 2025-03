A Roma Music Fest il cineconcerto di “Avatar Live” e “Profondo Rosso”

Roma, 6 mar. (askanews) – Roma Film Music Festival, la manifestazione internazionale dedicata al mondo delle colonne sonore guidata dalla direzione artistica di Marco Patrignani, è pronta a raccontare ancora una volta il grande cinema attraverso la musica e torna per la sua quarta edizione a Roma dal 6 al 12 aprile.

Nei celebri Forum Studios fondati da Ennio Morricone, Piero Piccioni, Armando Trovajoli e Luis Bacalov – ancora una volta cuore del festival e culla dell’Orchestra Italiana del Cinema – prendono vita dibattiti e talk con i compositori che hanno contribuito a rendere celebri le pellicole più amate; mentre all’Auditorium Conciliazione arriva un’attesa anteprima internazionale dopo le prime tre edizioni che hanno coinvolto oltre 20.000 spettatori, addetti ai lavori e appassionati.

Per la prima volta nell’Europa continentale, a seguito dell’anteprima mondiale alla Royal Albert Hall di Londra, arriva infatti ‘Avatar Live In Concert’, la versione cineconcerto del film record di incassi di tutti i tempi. Sul grande schermo l’intero film capolavoro di James Cameron in alta definizione, mentre sul palco l’Orchestra Italiana del Cinema – nella sua formazione più ampia di 120 elementi di orchestra, coro (Labirinto Vocale e Sezioni Auree) e la solista Eleanor Grant, diretta da Ludwig Wiki (già direttore della premiere mondiale) – interpreta dal vivo in perfetto sincrono il film la colonna sonora di James Horner, il grande compositore prematuramente scomparso e già al fianco di Cameron in Titanic e Alien Scontro Finale. Quattro repliche e due città per assistere al grande evento: all’Auditorium Conciliazione di Roma venerdì 11 aprile (alle 20.30) e sabato 12 (alle 20.30); al Teatro Arcimboldi di Milano sabato 24 maggio (alle 20.30) e domenica 25 (alle 15).

“Profondo Rosso In Concert” è invece l’evento di apertura del festival al Forum Theatre domenica 6 e lunedì 7 aprile alle 21. Due date già soldout a cui si aggiunge un terzo live martedì 8 aprile, sempre alle 21. Il capolavoro di Dario Argento che quest’anno compie 50 anni torna nel nuovo teatro immersivo degli storici Forum Studios – dove fu registrata la colonna sonora – con la proiezione integrale rimasterizzata del film e le musiche eseguite dal vivo proprio da Claudio Simonetti, creatore e interprete dell’edizione originale, con i Claudio Simonetti’s Goblin. In occasione dell’anniversario, uscirà su etichetta Warner Music Italia Profondo Rosso (50th anniversary) su picture disc con leaflet autografato dallo stesso Simonetti, da domani in pre-order sul sito ufficiale di Warner e dal 4 aprile in tutti gli store.

Mercoledì 9 aprile (alle 21) sempre al Forum Theatre arriva “Cinema Chorale – immersive concert”: un viaggio immersivo tra le colonne sonore più iconiche del grande cinema, reinterpretate da un magnifico coro (“Labirinto vocale” e “Sezioni Auree”) diretto da Ludwig Wiki con la partecipazione di Riccardo Biseo (pianoforte) e Riccardo Marini (Sax). Un evento che unisce musica e proiezioni immersive per un’esperienza coinvolgente che include tra gli altri i capolavori di Ennio Morricone, John Williams e Hans Zimmer.

I Forum Studios rimangono teatro dei preziosi Film Music Talk, alcuni dei quali moderati dal direttore di ColonneSonore.net Massimo Privitera, co-conduttore insieme a Marco Testoni del programma web Soundtrack City. Tra gli incontri di quest’anno: Claudio Simonetti, musicista, compositore, direttore d’orchestra e autore (“Profondo Rosso”, “Suspiria”, “Opera”), il Maestro Paolo Buonvino vincitore del David di Donatello e del Nastro d’Argento con “Caos Calmo” e compositore di numerosi film come “L’ultimo bacio”, “Manuale d’amore” e serie tv come “A casa tutti bene” “I medici” e il recentissimo “Il Gattopardo” per Netflix; il pluripremiato Maestro Stefano Mainetti (“Shooter – Attentato a Praga”, “Talos – L’ombra del Faraone”, ” Orgoglio”) che terrà un panel sul rapporto tra musica e A.I.; e il compositore Sandro Di Stefano (“Janara”, “L’uomo della scatola magica”), professore titolare di Cattedra in Composizione per la musica applicata alle immagini presso il Conservatorio Statale di Musica di Santa Cecilia in Roma che svelerà il rapporto tra fotografia e musica (“Il colore del suono: le frequenze emotigene nel racconto musicale”). Ancora, le sorelle Virginia e Lorena Brancucci con un tributo al loro eclettico padre Ernesto, in arte Ermavilo, celebre paroliere, doppiatore e cantante per Cinema e Serie TV (“Pirati dei Caraibi”, “La Sirenetta”, “Nightmare Before Christmas”); il gruppo musicale dei Mokadelic, autori delle musiche di “Gomorra-la serie” e “Akab” (film e serie tv), ” Romulus” (serie tv) “Sulla mia pelle”; il pluripremiato music supervisor Andy Hill, noto produttore musicale e docente universitario americano (supervisore per “Il Re Leone”, “La Bella e la Bestia”, “Sister Act”); e il Maestro Diego Navarro, compositore e direttore d’orchestra spagnolo (“SuperKlaus”, “Mariposas negras”) fondatore e direttore artistico di “Fimucité”, il Festival Internazionale di Musica da Film di Tenerife, partner sin dalla prima edizione di Roma Film Music Festival. Il programma completo dei Film Music Talk con tutti gli ospiti sarà disponibile sul sito ufficiale del festival romafmf.com.

Nella giornata conclusiva del festival, sabato 12 aprile nello Studio A dei Forum Studios, in prima italiana arriva la proiezione del documentario “Il était une fois Michel Legrand” di David Hertzog Dessites (Festival de Cannes 2024 – Sélection officielle). La pellicola racconta la figura del compositore francese Michel Legrand, vincitore di tre Oscar e autore della colonna sonora per il musical Yentl di e con Barbra Streisand. Ad anticipare il film, un contenuto esclusivo: il backstage integrale della colonna sonora di ‘En Mai Fais Ce Qu’il Te Plaît’, uno degli ultimi lavori del Maestro Ennio Morricone ai Forum Studios girato nel 2015 dallo stesso regista del biopic su Legrand.

Roma Film Music Festival gode del patrocinio di Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e moda. Come da tradizione si conferma il prezioso supporto del Main sponsor Unipol e del media partner RDS 100% Grandi Successi. Hospitality Partner Raddison Blue GHR, Official wine: Castello di Corbara. Al fianco del festival confermate anche le partnership con Nuovo Imaie, Colonne sonore.net, SoundTrackFest e Dopamina. Confermati i gemellaggi con il Krakow Film Music Festival e il Fimucité di Tenerife, i più importanti festival internazionali dedicati alle colonne sonore, per un costante scambio culturale e artistico.

‘La prima europea di Avatar Live In Concert si terrà a Roma e siamo molto orgogliosi”, ha affermato l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato. “È la conferma di come la città, grazie a un intenso lavoro negli ultimi anni, sia tornata attraente agli occhi degli organizzatori internazionali. Il film ha fatto la storia, con 3 premi Oscar e incassi da record, ma la presenza dell’orchestra live renderà la visione un’esperienza unica anche per chi conosce già il film. Faccio i complimenti a Marco Patrignani, ideatore di un festival innovativo. L’ampio programma, che comprende anche l’omaggio per i 50 anni di Profondo Rosso e tanti altri spettacoli, impreziosirà il già molto ricco cartellone di eventi di Roma’.

‘Roma Film Music Festival si conferma, sempre di più, lo spazio istituzionale per la valorizzazione e la promozione della lunga tradizione delle colonne sonore e dei suoi protagonisti’, ha dichiarato il presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone. ‘Avatar in cineconcerto – presentato per la prima volta in Europa continentale – e l’omaggio per il cinquantesimo anniversario di Profondo Rosso colgono in pieno la nostra visione culturale e sono l’ennesima prova della qualità di questa manifestazione e dell’Orchestra Italiana del Cinema. Questa rassegna è la dimostrazione che quando le arti si incontrano tra di loro il risultato è sempre di altissimo di livello’.

‘Ancora una volta raccontiamo il cinema attraverso una delle sue indiscusse protagoniste, la musica’, ha commentato Marco Patrignani, ideatore e direttore artistico del Festival, presidente dell’Orchestra Italiana del Cinema e patron dei Forum Studios. ‘Lo facciamo attraverso le voci dei compositori e con due sonorizzazioni di cui siamo molto orgogliosi: Avatar in prima europea e Profondo Rosso con Claudio Simonetti. Portare qui il mondo di Pandora è stato uno sforzo produttivo titanico, per restare nel tema di Cameron, ma ne è valsa la pena. La nostra orchestra e i tecnici sono specializzati nella forma del cineconcerto e abbiamo l’esperienza e le capacità per eseguirlo ai massimi livelli’.

‘Sembra ieri eppure sono passati 50 anni da quando con i Goblin abbiamo composto e registrato la colonna sonora di Profondo Rosso qui ai Forum Studios, che allora si chiamava Ortophonic’, ha raccontato il musicista e compositore Claudio Simonetti. ‘Mai avrei pensato allora che dopo 50 anni sarei stato qui, non solo per riparlare della colonna sonora ma addirittura per risuonarla dal vivo nel Forum Theatre, proprio accanto agli studi originali. Useremo gli stessi suoni, lo stesso stile, nulla sarà diverso ma l’esperienza sarà unica, rivedere il film restaurato con la musica suonata interamente dal vivo’.

‘Siamo entusiasti di essere nuovamente al fianco di Roma Film Music Festival in qualità di Main Sponsor’, ha dichiarato Vittorio Verdone, direttore Communication and Media Relation Unipol. ‘L’unicità della rassegna capitolina, che celebra le colonne sonore dei film più famosi, fa sì che lo spettatore sia immerso in una dimensione multisensoriale. Il sostegno a questa iniziativa rientra nella nostra strategia di sponsorizzazione, che fa della promozione della cultura una delle principali aree di intervento della Compagnia’, ha aggiunto.

Avatar Live è una produzione di Avex Classics International su licenza Lightstorm Entertainment, 20th Century Studios and Disney Concerts, a division of ABC, Inc. All rights reserved. Il concerto ha una durata di 2 ore e 50 minuti circa, compreso un intervallo di 20 minuti