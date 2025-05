A Roma nasce REC – Raccontiamo Eventi Contemporanei

Roma, 13 mag. (askanews) – Un viaggio nel cuore della creatività, della cultura e della progettazione: nasce a Roma REC – Raccontiamo Eventi Contemporanei, un nuovo format firmato Waldo Event Network (già ideatori del Pigneto Film Festival e Roofbook), da un’idea di Simone Vesco, co-prodotto da Scai Comunicazione. Tre giorni di workshop, conferenze e talk con esperti del settore, creativi e innovatori per esplorare le sfide e le opportunità del mondo dell’entertainment contemporaneo.

Patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma e dalla Regione Lazio il festival prenderà il via mercoledì 15 maggio al Liceo Visconti con Sara Schietroma Sferrazza di Storie nel Mondo che racconterà come “nasce” un ufficio stampa. A seguire il live delle Primo.

Giovedì 16 maggio sarà il momento di MATTANZA, il podcast de Il Fatto Quotidiano ideato dal giornalista d’inchiesta Giuseppe Pipitone e dallo sceneggiatore Marco Colombo. Nella stessa giornata, gli studenti incontreranno il PM antimafia Antonino di Matteo: un incontro sulla memoria a 33 anni dalle stragi di Falcone e Borsellino.

Allo Spazio Europa di via IV Novembre due appuntamenti imperdibili. il 15 maggio si parlerà di Intelligenza Artificiale con Alfredo Accatino e Adriano Martella creativi di FilmmasterGroup che hanno firmato alcune delle cerimonie sportive più importanti al mondo e si potrà toccare con mano il lavoro di Daniele Di Veroli noto Creativo Tecnologico creatore di contenuti interattivi.

Sempre a Spazio Europa il 16 maggio un workshop sull’opportunità che si possono avere nell’ambito della cultura e degli eventi grazie ai bandi dell’ Unione europea; tra gli ospiti della la conferenza Francesca Ciaralli (Marte Found) tra gli organizzatori della Biennale MARteLive, che insieme al Professor Vanni Resta del master di Europrogettazione della Sapienza e Marta Romano (Melting Pro) ci racconteranno i segreti per creare un budget e un progetto a prova d’Europa.

Il Pomeriggio del 15 maggio presso Europa Experience David Sassoli a Piazza Venezia sarà il momento delle special guest MammadiMerda che insieme a Sabrina Santoro di Rock in Roma, Sara Dagati di Bla studio ideatrice di Roma Diffusa e Francesca Ciaralli di Martelive affronteranno il tema della maternità, per tutte quelle mamme che cercano di conciliare carriera lavorativa e vita familiare; i momenti più significativi saranno immortalati live dalla Fumettista Sara Pavan.

A seguire sempre il 15 maggio al Caffè delle esposizioni i gotha degli eventi culturali romani incontreranno il pubblico per raccontare come sono nati alcuni dei festival più seguiti di Roma. Ospiti Massimiliano Smeriglio, assessore alla cultura del comune di Roma, Massimiliano Padovan di Benedetto (Roma Art Week), Maddalena Salerno (Bla Studio Roma diffusa), Giuseppe Casa (Marte Live), Guido Pietro Airoldi (Videocittà), Michele Franzese (Roma Future Week) e Jacopo Marzano del festival della diplomazia. Un talk su come un’idea diventa un evento culturale di successo, tra intuizioni, fallimenti e traguardi.

Il 16 maggio nel pomeriggio due eventi dedicati al cinema e alla musica: alle 17:00 presso Europa Experience un talk con i protagonisti i creatori e direttori artistici di alcuni dei festival cinematografici romani più importanti. Ospiti: Fabia Bettini (Alice nella Città), Andrea Lanfredi (Pigneto Film Festival), Tania Innamorati (48h Film Project) Valerio Ferrara (Pianeta Mare Film Festival), Nina Baratta (Moscerine Film Festival). Modera l’attrice e attivista Chiara Vinci. A seguire le proiezioni di Cinque Giorni di Juan Diego Puerta Lopez e Anastóm?sis di Alessandro Lattanzi.

Dalle 19:00 al Caffè delle Esposizioni un confronto tra i maggiori organizzatori di festival musicali: organizzare un festival musicale e come non farsi travolgere dal caos. Tra gli ospiti Massimo Bonelli (iCompany), Davide Dose (Spaghetti Unplugged), Federica Fempe Rotondi (Villa Ada), Brando Giannoni (Spring Attitude), Francesco Tromba (Super Aurora).

REC si chiude sabato 17 maggio; la mattina, un appuntamento presso Europa Experience organizzato dalla Roma Future Week dal titolo “Hackerami ‘sto evento! Smonta e rimonta gli eventi a modo tuo”. Dirige Michele Franzese di Scai Comunicazione, accompagnato dal team che ha costruito Rome Future Week. Sarà un workshop per entrare nei meccanismi di un evento, dall’ideazione alla realizzazione e passando per la necessità di innovazione continua.

Il pomeriggio al Teatro delle Bellezze i partecipanti avranno l’occasione di incontrare rappresentanti di alcune tra le principali agenzie di eventi italiane: Federico Maturo (Triumph Group), Cristiano Sammarco (Italia Camp), Valerio Zanetti (Impronta Group), Sara Cocchi (ENI).

La serata si chiuderà sempre al Teatro delle Bellezze con “Se vedemo (se Dio vuole)”, il party ufficiale del festival, realizzato in collaborazione con We Love Radio.