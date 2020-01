A Roma parte il Master in Studi Diplomatici

Dopo le selezioni di Luglio , da Maggio 2020 si passa al rush finale per il Master in Studi Diplomatici ovvero al corso di preparazione al concorso alla carriera diplomatica d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale . Il Corso di Master si propone di preparare i giovani laureati al concorso per la carriera diplomatica bandito annualmente dal Ministero degli Affari Esteri sulla Gazzetta Ufficiale Italiana IV Serie Speciale. Il programma didattico è quello indicato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e prevede oltre alla didattica frontale, le simulazioni delle prove scritte nelle cinque materie di concorso e delle prove attitudinali. Al Corso di Master vengono ammessi i candidati che avranno superato una selezione articolata in una prova scritta sulle materie di concorso e in un colloquio motivazionale che verterà anche sull’attualità internazionale. Le prove di selezione, del 2 e il 3 luglio 2019, erano aperte ai laureati e laureandi che conseguiranno il titolo entro il mese di aprile 2020, in una delle lauree magistrali o vecchio ordinamento previste dal regolamento di ammissione alla Carriera Diplomatica (www.esteri.it . La selezione dei candidati è operata da una commissione composta dai docenti del corso e da funzionari della SIOI, sulla base dei risultati delle seguenti prove scritte e orali. Scritti: Storia delle Relazioni Internazionali ; Diritto internazionale pubblico e dell’Unione Europea ; Politica economica e cooperazione commerciale, finanziaria e multilaterale ; Lingua Inglese .

Era previsto, inoltre, un test scritto di conoscenza linguistica nella seconda lingua a scelta tra Francese, Spagnolo e Tedesco. Orali: Colloquio motivazionale e sull’attualità internazionale ; Colloquio in lingua inglese. Il candidato si presenta presso la sede della SIOI a Palazzetto Venezia, in Piazza San Marco 51- Roma, munito di:Documento d’identità ; 1 foto formato tessera ; il certificato di laurea (anche in fotocopia) con esami sostenuti . Si avvisa che non è consentito l’uso dei dizionari per lo svolgimento della prova di lingua inglese. La Bibliografia consigliata: Storia delle Relazioni Internazionali: Di Nolfo E. “Dagli imperi militari agli imperi tecnologici. La politica internazionale nel XX secolo”, Laterza, Bari ; Politica economica e cooperazione commerciale, finanziaria e multilaterale: Sloman John “Elementi di Economia”, Il Mulino, Bologna; Begg D., Fischer S., Dornbusch R. “Economia”, Mc Graw Hill ; Diritto internazionale pubblico: Conforti B. “Diritto internazionale”, Editoriale Scientifica, Napoli . Nessun costo è previsto per la partecipazione alle prove di selezione. Il Corso di Master si svolge dal settembre 2019 a maggio 2020. La frequenza è di tre giorni alla settimana e prevede 650 ore di didattica frontale e almeno 1000 ore di studio individuale. Sono previste prove di simulazione delle prove scritte del Concorso con correzioni individuali e valutazione da parte del docente di riferimento. Saranno organizzate delle lezioni di preparazione alle prove attitudinali e relative esercitazioni. Il Programma Didattico: Storia delle Relazioni Internazionali; Diritto internazionale pubblico e dell’Unione Europea; Politica economica e cooperazione commerciale, finanziaria e multilaterale; Lingua Inglese; Lingua Francese (2° Lingua); Lingua Spagnola (2° lingua); Lingua Tedesca (2° lingua); Lezioni preparatorie ai test di ragionamento logico; Simulazioni delle prove scritte nelle cinque materie; Esercitazioni sulla prova attitudinale; Esercitazioni scritte in modalità take home sulle lingue; Lezioni sulla struttura del tema; Conferenze e seminari sull’attualità internazionale con redazione di paper corretti dai docenti. Al termine del Corso sarà rilasciato dalla SIOI e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale il Diploma di Master ai partecipanti che abbiano frequentato almeno l’80% delle lezioni e abbiano svolto le verifiche scritte. La quota di iscrizione è di € 6.500,00.