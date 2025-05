A Roma una conferenza sull’evoluzione del corpo danzante

Roma, 15 mag. (askanews) – Nel quadro del ciclo di conferenze promosso da AIRDanza – Associazione Italiana per la Ricerca sulla Danza, in collaborazione con l’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi e con il contributo del Ministero della Cultura, vi invitiamo a partecipare all’incontro dal titolo “La tradizione nelle pratiche di danza contemporanea”, che si terrà venerdì 16 maggio 2025 a Roma, dalle 11 alle 12.30. Protagonista dell’appuntamento sarà Joseph Fontano, pioniere della danza contemporanea in Italia e figura di spicco nel panorama coreutico internazionale, che interverrà con un panel dal titolo L’evoluzione del corpo danzante. In dialogo con Fabiola Pasqualitto e con la moderazione di Roberta Albano, Fontano ci guiderà in una riflessione profonda sul corpo come archivio vivente e laboratorio di trasformazione.

Il corpo danzante, nella sua visione, non è solo tecnica o gesto estetico, ma un dispositivo narrativo e sensibile. È la somma delle esperienze personali e collettive, uno spazio mutevole dove si depositano cultura, storia, emozioni. Nel tempo, il corpo cambia: apprende, dimentica, rielabora. E con esso cambia anche il movimento, che diventa un linguaggio fluido, in continua evoluzione, capace di dare forma a ciò che le parole spesso non sanno esprimere.

In questo processo, la tradizione non è un limite da superare, ma uno strumento da interrogare e trasformare. I linguaggi del passato – dalla danza classica a quella popolare, dai rituali scenici alle arti figurative – possono confluire nella ricerca coreografica contemporanea come tracce da rinnovare, frammenti da riscrivere. Il passato diventa così terreno fertile per nuove visioni, nuove pratiche, nuove identità artistiche. L’incontro si propone come un’occasione di approfondimento per studiosi, professionisti e appassionati, offrendo strumenti di riflessione sul ruolo della tradizione nei processi creativi della danza contemporanea.