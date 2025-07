A Roma Wim Mertens in live piano Solo presenta “Range of Robustness”

Roma, 28 lug. (askanews) – Il grande pianista e compositore belga Wim Mertens – mercoledì 30 luglio alla Casa del Jazz per “I Concerti nel Parco” – in Piano Solo presenta “Ranges of Robustness”, il suo ultimo lavoro discografico. Con questo concerto Wim Mertens torna a Roma dopo cinque anni di assenza e un grande sold out alla Cavea del Parco della Musica.

Wim Mertens, nella sua ultra-quarantennale carriera, ha collezionato più di 70 album, che esegue regolarmente dal vivo in tutta Europa, Nord e Centro America, Giappone, Thailandia e Russia. I brani di Ranges of Robustness (2024), esplorano le molteplici forme e gradi della nozione di forza, vigore, resistenza, in sole nove composizioni ne vengono discusse tutte le varianti, secondo le parole di Mertens, “nella forma che il nostro tempo richiede”.

Wim Mertens ha iniziato la sua carriera nel 1980 dopo aver lavorato come musicologo e produttore radiofonico. La sua prima pubblicazione, For Amusement Only, consisteva unicamente nel suono dei flipper. A questo album seguirono At Home-Not at Home (1981), Vergessen (1982), Struggle for Pleasure (1983) e Maximizing the Audience (1984). La sua produzione musicale è accuratamente realizzata con un linguaggio innovativo e con volumi sonori i più diversi, dal solo piano all’orchestra sinfonica.