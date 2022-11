A Rosalba Giugni. presidente di Marevivo, le chiavi della città di Firenze

Con il gonfalone e il picchetto d’onore storico della Città di Firenze, la vicesindaca Alessia Bettini ha consegnato le chiavi delle porte della capitale toscana alla Presidente di Marevivo Rosalba Giugni, “appassionata Ambasciatrice del Mare, per la sua generosa e instancabile opera di sensibilizzazione all’educazione ambientale. A lei ci lega una storia di amicizia e una visione condivisa, fondata sui valori della salvaguardia dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e della promozione dell’economia circolare”.

L’evento rappresenta un simbolico punto di partenza per lo sviluppo di sinergie future con l’Amministrazione comunale sui temi che l’Associazione porta avanti da quasi 40 anni per la salvaguardia dell’ecosistema marino e su progetti che vedranno coinvolti istituzioni, imprenditori virtuosi e sostenitori con iniziative e progetti a favore dei diritti dell’ambiente e del mare.

“La mia intuizione iniziale di fondare Marevivo – ha dchiarato Rosalba Giugni – si è trasformata in realtà grazie all’impegno di tutti: studiosi, professionisti e appassionati che quotidianamente si adoperano per cercare la strada migliore per raggiungere traguardi importanti per la salvaguardia del mare. Queste chiavi, che sono onorata di ricevere, sono il simbolo di una sinergia necessaria tra settore pubblico, privato e terzo settore, perché soltanto unendo le forze possiamo vincere, superando la via di non ritorno di cui parlano gli scienziati. Su tutto è fondamentale educare e informare per creare una nuova consapevolezza e per dar vita al reale cambiamento di rotta, necessario per la sopravvivenza della nostra specie sul Pianeta”.

La suggestiva cerimonia, svoltasi domenica 27 novembre nella splendida cornice di Palazzo Vecchio, in Piazza della Signoria – cuore pulsante della città di Firenze – chiude una due giorni dedicata ai Cavalieri per il Mare di Marevivo, donne e uomini vicini all’Associazione, che con la loro notorietà e influenza possono attirare l’attenzione dell’opinione pubblica su temi legati all’ambiente e convogliare risorse per la difesa del mare. Presenti alle celebrazioni, che hanno riunito personalità già insignite dell’onorificenza, anche il Presidente di UniVerde Alfonso Pecoraro Scanio, la campionessa olimpionica di vela e Fondatrice di Ecomar Theresa Zabel e il Prof. Antonio Ragusa, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma.

Nell’ambito delle giornate, durante le quali sono emersi futuri progetti e impegni che l’Associazione porterà avanti, si è svolta anche una lectio magistralis sul tema dell’economia circolare, uno dei pilastri per arrivare a una effettiva transizione ecologica, tenuta dal Prof. Valerio Rossi Albertini, fisico e chimico del CNR e divulgatore scientifico, e la nomina ufficiale dei nuovi Cavalieri per il Mare, tra cui gli armatori Emanuele e Guido Grimaldi, il fotografo e reporter Hussain Aga Khan, il videomaker Simone Piccoli, l’imprenditore Duncan Frates e il campione del mondo di nuoto Gregorio Paltrinieri.

L’evento è stato ospitato e promosso da Leonardo Ferragamo, Andy Bianchedi, Patrizia Pietrogrande e Ascania Spadafora, Cavalieri fiorentini che ormai da anni si distinguono per il loro impegno a favore dell’Associazione e della tutela del mare.