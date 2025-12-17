A Rosario Lopa il Premio internazionale Campania Terra Felix

Rosario Lopa ha ricevuto il Premio internazionale “Campania Terra Felix” per la sezione Agricoltura/Agroalimentare – comunicazione istituzionale di settore, nell’ambito della nona edizione del riconoscimento promosso dall’Associazione della Stampa Campania “Giornalisti Flegrei”, insieme all’Ordine nazionale e all’Ordine regionale dei Giornalisti, con l’Alto Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Funzionario pubblico, portavoce della Consulta nazionale per l’Agricoltura e Turismo aps e responsabile della comunicazione istituzionale Icqrf-Masaf Campania e Molise, Lopa è stato premiato per l’impegno quotidiano nella promozione e valorizzazione del territorio attraverso le tematiche delle produzioni agroalimentari, dell’agricoltura, del settore Horeca, dell’ambientalismo, dell’associazionismo, del volontariato civile e politico, della promozione turistica e del settore ippico.

Un percorso che lo ha visto, con largo anticipo sui tempi, tra i sostenitori della difesa del made in Italy e di quella che oggi viene riconosciuta come sovranità alimentare, una battaglia culturale indicata da Lopa già diversi decenni fa.

La cerimonia al Fusaro

La cerimonia di premiazione si è svolta presso il Palazzo dell’Ostrichina, nel Parco Borbonico del Fusaro a Bacoli, ed è stata presentata da Rosaria Morra.

L’evento ha registrato una partecipazione significativa: oltre 400 persone, tra cui circa 200 studenti.

«Nel tempo mi sono reso conto che comunicare mi viene naturale. Perciò ho voluto condividere quella che ritengo una missione con tanti colleghi, illustrissime eccellenze professionali e cari amici», ha dichiarato Claudio Ciotola, presidente dell’Associazione della Stampa Campania “Giornalisti Flegrei”, sintetizzando lo spirito che anima il Premio Giornalistico Internazionale Campania Terra Felix.

L’iniziativa nasce per valorizzare i professionisti dell’informazione che raccontano la Campania come terra felix, con un’attenzione particolare al territorio dei Campi Flegrei. Ampio spazio è riservato anche agli studenti, alla fotografia e alle eccellenze del territorio, attraverso categorie speciali.

I premiati

Su giudizio insindacabile della giuria, sono stati assegnati i seguenti riconoscimenti:

Carta stampata

Pietro Citarella

Teresa Del Prete

Giornalismo televisivo

Antonella Fracchiolla (Rai)

Marco Altrore (Tele Ischia)

Stampa di settore

Francesco Gravetti (Comunicare il Sociale)

Giuseppe Simeone (Vatican News)

Maurizio Cuzzolin (Medicina 2000)

Carmine Zamprotta (editoria)

Rosario Lopa (comunicazione istituzionale agricoltura)

Luigi Usai (Ufficio stampa Forze Armate)

Web

Anna Calì

Domenico Ciullo

Rocco Romeo

Antonio Russo

Fotografia

Giovanni Ruggiero

Menzioni speciali

Francesca Ferrara

Floriana Schiano Moriello

Riconoscimenti speciali

Roberta Rubino

Alberto Nazzaro

Maria Chiara Vittoria Giannicchi, la cui opera è stata definita un unicum

Premi speciali e sezioni tematiche

Servizio pubblico

Maria Alessandra Santillo

Antonio Pignataro

Forze dell’ordine

Lina Di Domenico

Francesco Greco

Sanità

Nicola Raiano

Rosario Barbato

Ferdinando Salvatore Russo

Premio speciale San Giustino

Francesco Caruso

Giustizia

Francesco Urraro

Raffaello Falcone

Arti, spettacolo e territorio

Premio cinema e spettacolo: Mario Maglione, James La Motta, Marco Palmieri

Premio speciale Campi Flegrei: Campi Flegrei TV – canale 99, per un servizio del maestro Antonio Isabettini

Premio associazionismo: Delegazione Campania AIDDA, presieduta da Carla Librera

Ristorazione: chef Salvatore Race (Al Timone)

Scuole protagoniste

Grande attenzione è stata dedicata anche agli istituti scolastici, premiati per i lavori realizzati:

IC Marco Polo (Calvizzano)

IC Foscolo Oberdan (Napoli)

Ipsseoa Antonio Ferraioli (Napoli)

Scuola Il Cigno

Scuola secondaria di I grado Gobetti – De Filippo (Quarto)

Istituto tecnico economico Rita Levi Montalcini (Quarto)

IC 1 Marconi Diano (Pozzuoli)

IC Don Giustino Russolillo (Napoli)

La giuria e gli eventi collaterali

La giuria tecnica, presieduta da Stefano Chiaverini, e composta da Luigi Borrino, Giovanni Palmers, Carmine Schiavo, Peppe De Rossi ed Eugenio Blasio, ha assegnato il premio fotografico “Il primo sguardo al sacro” a Giuseppe Maione.

Alcuni scatti selezionati sono esposti nella mostra inaugurata alla Casina Vanvitelliana.

Al termine della cerimonia, gli ospiti hanno degustato i vini di Cantine Astroni e il panettone della Forneria del maestro Massimo Maiorano.

Titoli proposti