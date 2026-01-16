A Salerno attese in giornata le dimissioni del sindaco Enzo Napoli. De Luca sarebbe pronto a candidarsi

Sono attese già in giornata le dimissioni di Vincenzo Napoli da sindaco di Salerno. Il primo cittadino in mattinata ha comunicato la sua decisione agli assessori nel corso della riunione della giunta, leggendo la lettera che sarà poi protocollata. Alle 12 Napoli presiederà il Consiglio provinciale (oltre alla carica di sindaco è anche presidente della Provincia) e conferirà le deleghe ai consiglieri neo eletti. Successivamente provvederà a ratificare le sue dimissioni che diventeranno effettive tra 20 giorni. Per il Comune di Salerno si prospetta un commissariamento fino alla prossima primavera. La Provincia, invece, sarà retta dal vice presidente Giovanni Guzzo che era già stato reggente nei mesi scorsi per via dei problemi giudiziari che avevano colpito l’allora presidente Franco Alfieri. Negli ambienti politici si sussurra con insistenza un ritorno sulla scena politica di Vincenzo De Luca, pronto a candidarsi a sindaco di Salerno per tentare la scalata per il ritorno a Palazzo di Città.