A Salerno il congresso Società di Storia Internazionale Medicina

Si svolgerà a Salerno, da domani al 12 ottobre prossimi, il 49/o Congresso della Società di Storia Internazionale della Medicina. La città della Scuola Medica, considerata la prima della civiltà occidentale, nata dall’incontro tra saperi scientifici di diversa estrazione geografica e culturale, ospiterà relazioni, letture magistrali, poster e tavole rotonde su un’ampia gamma di temi: la Storia della Medicina nella Mediterranea Koinè; la Scuola Medica Salernitana e la sua eredità; la Nutrizione nella storia e le sfide contemporanee; l’origine e lo sviluppo dell’Hortus Simplicium; lo sviluppo delle specialità mediche; la prevenzione in medicina, dalla Polizia Medica di fine ‘700 alla prevenzione «semplificata2 dei giorni nostri; la Farmacopea dall’antichità ai giorni nostri; Donne e Medicina; la Medicina nell’Arte; l’Intelligenza Artificiale, la Bioetica, con oltre 150 relatori provenienti dai quattro continenti. «Siamo orgogliosi di svolgere il Congresso nella città di Salerno, un luogo di rilevante significato storico, universalmente conosciuto come ‘Civitas Hyppocratica’, dove la medicina classica è rinata. Sono certo che questo Congresso sarà un successo, ricco di nuove analisi critiche e di contributi originali», afferma Carlos Viesca Trevino, Presidente della Società Internazionale di Storia della Medicina. «L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno è onorato di ospitare il Congresso della Società Internazionale di Storia della Medicina. Salerno, che è stata sede della Schola Salerni per oltre un millennio, con l’istituzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ha ripreso il proprio ruolo di insegnamento e di formazione. Salerno, con le sue Istituzioni, dà il benvenuto ai congressisti e ai loro familiari, auspica il pieno successo del congresso, sicura che le bellezze storiche e paesaggistiche contribuiranno a rendere il soggiorno ancora più piacevole ed interessante», è l’indirizzo di saluto rivolto ai congressisti da Giovanni D’Angelo, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, che si è assunto l’onere di organizzare l’assise. Durante il Congresso, gli ospiti ei partecipanti saranno accompagnati in visite guidate alle bellezze storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche e monumentali della Campania. Prevista, tra le altre, una visita al Museo delle arti Sanitarie, presso l’Ospedale degli Incurabili e sala del Lazzaretto, ex Ospedale della Pace, in via Tribunali, nel cuore del centro storico di Napoli . Anche la città di Salerno metterà a disposizione i suoi giacimenti storico-scientifici: dal Giardino della Minerva, orto medievale nel quale venivano coltivate le erbe officinali per le preparazioni galeniche, al Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana.