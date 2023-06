A Salerno la II edizione di “Paperless & Digital Awards”, il premio delle buone pratiche digitali

Premiare le buone pratiche di digitalizzazione per offrire casi di studio ed esempi di come le tecnologie possano contribuire al benessere delle aziende e della società. Questo è l’obiettivo principale della seconda edizione di Paperless & Digital Awards.

L’iniziativa, ideata da Nicola Savino, CEO di Savino Solution Spa e considerato tra i massimi esperti di digitalizzazione a norma dei processi aziendali e documentali, e organizzata da Paperless Network, portale sulla digital transformation, vede la partecipazione di più attori gareggiare in diverse categorie: tra grandi e medie, piccole e micro imprese, pubbliche amministrazioni, startup e spinoff, strutture sanitarie, sia pubbliche che private ed enti no profit.

La finalissima che decreterà i vincitori si terrà il 23 giugno a Salerno, presso Palazzo Innovazione e il Castello Arechi (dalle ore 15 in poi). “Già la prima edizione ci aveva stupito per il numero di partecipanti. Nella seconda siamo riusciti a fare ancora meglio, con oltre 60 progetti presentati, di cui 32 sono stati selezionati dalla nostra giuria tecnica per la finale, provenienti da 13 Regioni italiane. Questo dimostra come l’Italia stia facendo grandi progressi verso l’adozione di pratiche digitali, è cresciuta la cultura, ma soprattutto è aumentata la consapevolezza”, spiega Nicola Savino, ideatore del premio e CEO di Savino Solution Spa società benefit.

Tra i partner dell’iniziativa: Savino Solution, RDS, Wall Street Italia, Sellalab, Studio Torta, Fondazione Saccone, Fondazione Comunica, DigitalMeet, Up2Lab, Palazzo Innovazione, Virvelle e Gruppo Stratego, come partner strategico. La finalissima si aprirà con una tavola rotonda sul tema “Il presente è sostenibile e digitale” moderata da Massimo Cerofolini, giornalista di Radio1Rai e conduttore del programma “Eta Beta”.

Tavola rotonda che vedrà la partecipazione di Nicola Savino, Mario Vento (pro-rettore Università di Salerno, esperto di IA e Cybersecurity), Alex Giordano (Docente di Marketing e Trasformazione Digitale 4.0 Università Federico II), Massimo Canducci (CIO Engineering SpA), Massimiliano Montefusco (General Manager RDS) e Paola Olivares (Direttrice Osservatorio Droni, Digital B2b del Politecnico di Milano), Fabio Ferrara (Presidente Comitato Scientifico AssoRTD), Gianni Potti (Presidente Fondazione Comunica, Consigliere Camera Commercio Padova, Advisor Digital Innovation Hub di Confindustria Veneto).

32 finalisti da 13 regioni

Sono 32 i progetti che valutati dal CTS, coordinato da Edoardo Gisolfi (Coordinatore CTS Paperless & Digital Awards), composto da oltre 40 esperti nazionali provenienti dal mondo accademico, imprenditoriale, confindustriale, degli incubatori e acceleratori certificati.

Nella categoria “Grandi e Medie Imprese” concorrono: Gruppo Illiria che ha lanciato un progetto di digital transformation applicato ai distributori automatici; Guerriero Produzione Pelletterie Srl, che ha sviluppato un sistema di monitoraggio e gestione della produzione; Gruppo BCC ICCREA, che presenta una piattaforma di loyalty destinata al mondo bancario; Lascaux Srl, che presenta la sua ASKME SIGN , una soluzione di firma elettronica multipiattaforma; Mare Group Srl, che ha ideato SAX (SYPLA SMART AXLE BOX) un sistema di monitoraggio diagnostico predittivo applicato alle boccole dei carrelli ferroviari; Medea Srl, che è in gara con le sue soluzioni innovative nella diagnostica e infine Scuola Lab che ha creato EDUMAT, una una soluzione rivolta alle scuole primarie e alle scuole per l’infanzia, che integra ambienti virtuali ed interazione fisica per offrire esperienze ludico-didattiche.

Nella categoria “Piccole e Micro Imprese” a contendersi il premio finale sono: Actomedia Srl, che presenta Confidently, una piattaforma collaborativa per l’identificazione di fake news; Camera di Mediazione Nazionale Srl, con il progetto “Mediazione paperZERO” da utilizzare per redigere accordi cui la legge (ex art. 12 del decreto 28/10) attribuisce efficacia esecutiva con tempistiche rapidissime e costi contenuti; Evja che ha sviluppato OPI, un sistema di supporto decisionale brevettato e basato su modelli agronomici predittivi; Santoro Grafica Srl che ha realizzato diversi strumenti per digitalizzare la propria attività al fine di ottimizzare le risorse, migliorare l’utilizzo dei materiali e l’ottimizzazione delle lavorazioni, grazie all’implementazione di un sistema informatico integrato; Secretel Service Srl, che ha collaborato con Poste Italiane, fornendo proprie tecnologie brevettate, alla realizzazione del “Progetto Polis” che dà la possibilità agli italiani residenti nei 6933 comuni con meno di 15000 abitanti, dotati di almeno un Ufficio Postale, di fruire agevolmente di tutti i servizi pubblici ; ToProject Srls, che ha ideato MES MIDDLE, software dal quale nasce Middle Logistic, sistema che facilita il controllo dei muletti e Wade World Network Italia Srl che ha lanciato una infrastruttura tecnologica per marketplace, scalabile e sicura.

Buone pratiche da sottolineare anche nella categoria “Pubblica Amministrazione” che vede sfidarsi: 3CLab-Cross Cultural Competence Learning & Education, che lancia il progetto Buddy System, una web app che permette di realizzare match tra studenti buddies (studenti locali) ed incomings (studente internazionali) in base ai loro interessi e preferenze; EAV Srl, che ha digitalizzato il Fascicolo del Personale; GAL Terra è Vita, che porta il suo progetto Local to Glocal, una web application e un’app mobile che puntano a riequilibrare il divario tra fase produttiva e fase commerciale subito dalle filiere agroalimentari e Liceo De Sanctis Salerno che presenta CityTrekk, un’app mobile per mettere a disposizione degli utenti una serie di percorsi nella propria città di trekking urbano.

Nella categoria “Strutture Sanitarie” a sfidarsi sono: ECP Srl, che ha introdotto un software che opera nell’ufficio pratiche assicurative, per tracciare il percorso degli operatori intervenuti sulla pratica e identificare le date e gli orari di attività; Kelyon Srl che è impegnata sulla digitalizzazione dell’intero processo di diagnostica molecolare in ambito oncologico, grazie a una piattaforma digitale; La RADA Consorzio cooperative sociali, che presenta il progetto “DIGITAL HEALTHCARE AND LONGEVITY PROVIDER” del gruppo LIFE FOR LIFE, che offre strumenti e adotta politiche per un ripensamento delle scelte gestionali e operative nel modello organizzativo delle strutture residenziali e Villa delle Ginestre che con lo spinoff IamHero (startup innovativa) ha introdotto l’uso di tecnologie di realtà virtuale nella terapia cognitivo-comportamentale dei bambini con ADHD.

Nella categoria “Startup e Spin-off” si confrontano i seguenti progetti: Cultura Immersiva Srl che mira a valorizzare il patrimonio artistico e culturale italiano attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, come la realtà virtuale; Diskover, che presenta Rewind una soluzione di intelligenza artificiale che si propone di migliorare l’efficienza degli impianti industriali; GAV Projects Srls, che offre servizi immersivi per aziende, grazie all’utilizzo di tecnologie quali realtà virtuale, realtà aumentata, intelligenza artificiale e computer grafica; HO.GU Srls, che offre due tipi di servizi: vendita dei report di informazioni classificate dalla AI su terreni attenzionati dalle aziende aderenti al circuito e scouting dei terreni presenti sulla loro piattaforma; I2T Srl, che presenta Ulisses, telepass dei mari, un dispositivo che digitalizza tutte le operazioni burocratiche di ormeggio; Markeplay Srl, che lancia una piattaforma B2B Saas per creare marketplace specializzati con funzionalità native no-code, senza plugin aggiunti e Minervas, che lancia TruckY, una soluzione che riduce il consumo di combustibile e le emissioni di CO2 fino al 30% in qualsiasi veicolo stradale.

Ospite dell’iniziativa (fuori concorso) ci sarà Coderblock, la startup che ha lanciato un suo metaverso per facilitare le connessioni ed aprire nuove opportunità di business. Nella categoria, “Organizzazioni No Profit”, a contendersi il premio finale sono: Gruppo Logos, che presenta un’app che fornisce informazioni e risponde a richieste di aiuto e offre consulenze; Moby Dick ETS, che ha lanciato servizi digitali per rispondere alle esigenze informative, formative, di orientamento e comunicazione per Informagiovani Salerno e PformLab, che presenta una piattaforma digitale gratuita PformLab, che agevola il matching tra domanda e offerta di lavoro tramite intelligenza artificiale.

Qui per conoscere in dettaglio i progetti finalisti: https://paperlessnetwork.it/finalisti-seconda-edizione/. La partecipazione all’evento è libera e aperta a tutti gli interessati.

Paperless & Digital Awards

E’ un’iniziativa giunta alla seconda edizione ideata da Nicola Savino, tra i maggiori esperti nazionali di digitalizzazione dei processi, e organizzata da Paperless con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità nazionale a Grandi e Medie Imprese, Piccole e Micro Imprese, Pubbliche Amministrazioni (centrali e locali), strutture sanitarie (pubbliche e private), startup e spin-off, enti no-profit, che si sono distinti per buone pratiche di digitalizzazione dei processi aziendali e di erogazione di servizi/prodotti. Info: https://paperlessnetwork.it/awards/