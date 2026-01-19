A Salerno l’ultimo incontro di “Abitatori del tempo”: Antonio Manganella riflette sul Vangelo di Luca

Si chiude a Salerno la quarta edizione di “Abitatori del tempo. L’impegno civile della letteratura”, ciclo di incontri che ha messo al centro il rapporto tra scrittura, coscienza civile e trasformazioni del presente. L’ultimo appuntamento è in programma giovedì 22 gennaio alle ore 18.30, presso la Libreria Feltrinelli di corso Vittorio Emanuele 230.

La rassegna è organizzata dalla Delia Agenzia Letteraria e dall’Associazione culturale Mare Sole e Cultura, con la collaborazione e il sostegno della Regione Campania e di Scabec, nell’ambito dei Fondi Coesione Italia 2021–2027, e della Camera di Commercio di Salerno.

Protagonista dell’incontro sarà Antonio Manganella, autore del volume “Nella strada del pane fragrante” (Baldini+Castoldi), che dialogherà con Lorella Parente, teologa e direttrice dell’Ufficio Cultura e Arte dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. Al centro della conversazione, le meditazioni sul Vangelo di Luca, riletto come racconto umano prima ancora che teologico.

Un Vangelo come cammino quotidiano

“Nella strada del pane fragrante” propone un percorso meditativo e narrativo ispirato al Vangelo di Luca, invitando il lettore a un viaggio spirituale e relazionale alla scoperta del Gesù vero uomo. Il testo accompagna passo dopo passo attraverso gli eventi fondamentali della vita di Cristo: dall’annuncio a Zaccaria e la nascita di Giovanni fino alla Passione, alla Risurrezione e al cammino verso Emmaus.

Ogni meditazione è pensata come una tappa quotidiana del cammino di fede: brevi riflessioni che intrecciano parola evangelica, emozione e vita concreta, da leggere con lentezza, un paragrafo al giorno. Il linguaggio è volutamente limpido e accessibile, capace di tenere insieme profondità spirituale e semplicità narrativa, restituendo l’immagine di Gesù come compagno di strada e presenza viva.

L’autore

Antonio Manganella, sacerdote della diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, è stato parroco e poi padre spirituale del Seminario arcivescovile di Salerno, oltre che docente di religione. Ha guidato corsi di spiritualità in Italia e all’estero ed è studioso di spiritualità biblica, con particolare attenzione al tema del Gesù vero uomo.

Svolge cicli di lectio sui vangeli e meditazioni anche attraverso i social network. È assistente diocesano dell’Unitalsi e del Mac – Movimento Apostolico Ciechi. Nel 2004 ha fondato e presiede la onlus “Il Ricino Rifiorito”, impegnata in attività di supporto e sensibilizzazione sul tema della depressione.

Con questo incontro si conclude una rassegna che ha interrogato la letteratura come spazio di responsabilità e di impegno, capace di leggere il tempo presente senza scorciatoie e senza retorica.