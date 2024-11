A Salerno, per Natale, concerti jazz e fiabe per bambini

Inizia il conto alla rovescia per l’accensione di Luci d’Artista e, con essa, la rassegna di eventi in città. Jazz in Luce e Fiabe per Luci d’Artista nascono da un’idea di Confcommercio Campania , grazie al coinvolgimento del Comune di Salerno, con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio di Salerno. Da dicembre a gennaio, sono tanti gli appuntamenti nel calendario delle due iniziative. Tre giovedì per tre concerti, dedicati agli appassionati della buona musica che potranno darsi appuntamento in Piazza Portanova: ricco il cartellone della decima edizione del festival Jazz in Luce, con la direzione artistica di Stefano Giuliano, in collaborazione con Sofy Music. Si parte il 5 dicembre con Groove At Home, il giovanissimo progetto che si prefigge di riprodurre e riarrangiare in chiave funk-soul i migliori brani del panorama italiano ed internazionale. A calcare il palco il 12 dicembre sarà il trio di artista Sister Sounds. Band dalle radici campane, tornano a Salerno il 19 dicembre i C’ammafunk. Tutti i concerti avranno inizio alle 19. Spazio poi alla favolistica antica e moderna, al Teatro Augusteo di Salerno, insieme alla Compagnia dell’Arte (per la regia di Antonello Ronga) che annuncia una settima edizione di Fiabe per Luci d’Artista incentrata sullo spirito dei buoni sentimenti, proponendo quattro family show che sono già grandi classici della tradizione. Ad aprire il sipario sarà Miracolo a Notre Dame, il 7 dicembre, sabato. Con Il Grinch e il miracolo di Natale, sabato 21 dicembre, rivive la storia del mostriciattolo verde goffo e peloso a cui piace essere cattivo e distruggere il Natale ai bambini portando via i loro giocattoli e le decorazioni. La notte di Natale non è mai stata così magica con Il Principe Schiaccianoci in scena la domenica 29 dicembre. Per concludere, l’ultimo spettacolo è affidato ad Hakuna Matata, nel giorno dell’Epifania. Gli spettacoli avranno inizio sempre alle 18.30, con ingresso libero, fino ad esaurimento posti. I negozi e le attività ricettive che hanno aderito all’iniziativa metteranno a disposizione gli inviti (gratuiti) che i propri clienti potranno ritirarsi per assicurarsi un posto in platea.