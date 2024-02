A Sanremo è nata una stella del benessere made in Naples: Rita Amorevole

Durante la 74^ edizione del Festival di Sanremo è nata una nuova stella del benessere al Festival dei sogni targato Dream Massage: la giovane operatrice olistica napoletana Rita Amorevole.

Rita Amorevole si è distinta durante il master massaggiatore dello spettacolo e dei grandi eventi edizione Sanremo 2024 tenutosi in fase conclusiva presso il Grand Hotel Des Anglais di Sanremo.

L’Amorevole è arrivata a Sanremo con il forte desiderio di apprendere quanto più possibile da questa esperienza. Ha studiato per anni prima di arrivare nella città dei fiori. Il suo carattere determinato e una volontà di ferro sono stati i suoi punti di forza in questo percorso. Tipica bellezza e temperamento partenopeo ha saputo conquistare tutti i suoi compagni di viaggio di questa avventura, creando rapporti professionali e umani che la accompagneranno anche dopo la fine del Festival.

Presso la luxury spa sanremese ha saputo catturare il cuore dei vari Vip che sono transitati durante la kermesse canora, dalla bellissima Miss Italia 2023 Francesca Bergesio, alla meravigliosa Diletta Leotta, o al noto attore Enio Drovandi e tanti altri ospiti illustri.

Di questa esperienza racconta: “non credevo di poter realizzare un sogno del genere. Ho vissuto una settimana incredibile a Sanremo, creando amicizie che sono certa dureranno nel tempo. Ho studiato, lavorato e mi sono divertita come non mai. La città in quei giorni festivalieri è in perenne festa e movimento. Non si dorme mai. Artisti che vanno e vengono. Tra i tanti artisti incontrati e trattati porterò sempre il ricordo delle bellissime Miss Italia conosciute alla Somnia Aura spa la Bergesio 2023 ma anche la meravigliosa Manila Nazzaro.

E poi le cene di gala e le interviste fatte con le tv locali. Insomma non credevo che questo master potesse donarmi tanto.

Il rientro a casa poi è stato incredibile. A Napoli amici, parenti e clienti mi hanno accolto come una star. Non so cosa il futuro mi riserverà, ma sono certa che questi resteranno ricordi indelebili nel mio cuore e nella mia mente. Dopo questa esperienza ho ancor più chiara la strada che voglio intraprendere e sono certa che con studio, impegno e costanza, potrò raggiungere il mio sogno di diventare spa manager”.