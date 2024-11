A Scampia, un laboratorio di sonorizzazione video a partire dal film muto “Assunta Spina”

Prosegue il viaggio tra tradizione e innovazione di Armonie Napoletane con il Laboratorio sulla Sonorizzazione Video, un’opportunità unica per scoprire le tecniche e la creatività dietro la sonorizzazione di filmati e video. Il laboratorio, a cura di Progetto Sonora, che si terrà nei giorni 11, 15 e 19 novembre alle ore 17.00, presso Auditorium di Maria SS del Buon Rimedio, è rivolto agli studenti degli istituti scolastici di Scampia, ai frequentatori dei corsi teatrali e a tutti coloro che desiderano esplorare il connubio tra suono e immagine nel cinema. L’iniziativa è promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Affabulazione” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della

Guidato da Eugenio Ottieri e Salvatore Prezioso, il laboratorio si concentra sulla sonorizzazione del celebre film muto Assunta Spina di Gustavo Serena, un’opera iconica tratta dalla novella di Salvatore Di Giacomo. I partecipanti avranno l’opportunità di apprendere come aggiungere la dimensione sonora ai filmati, un processo che richiede creatività, tecnica e un profondo rispetto per l’equilibrio tra immagine e suono. Un’esperienza unica per scoprire come il suono possa influenzare e amplificare la narrazione visiva, unendo tradizione cinematografica e innovazione tecnologica.

Armonie Napoletane rappresenta un’occasione unica per i giovani di Scampia di entrare in contatto con le tradizioni culturali locali in modo innovativo, attraverso il suono e l’immagine. Un’opportunità per esplorare la cultura napoletana in maniera multidisciplinare, stimolando la creatività e il pensiero critico dei partecipanti.

Tutti i laboratori, compreso quello sulla sonorizzazione video, sono gratuiti, ma è necessario prenotarsi in anticipo. Per maggiori informazioni o per iscriversi, si può contattare l’organizzazione via email a info@progettosonora.it o tramite WhatsApp al numero 331 8313993.