A Scuola in Europa: borse di studio per studenti di istituti tecnici. Iniziativa delle fondazioni Agnelli, Pesenti e Unicredit

Fondazione Giovanni Agnelli, Fondazione Cav. Lav. Pesenti e UniCredit Foundation attivano un’importante partnership con la Fondazione Intercultura attraverso il progetto “A Scuola in Europa”, rivolto ai giovani studenti meritevoli degli Istituti Tecnici e Professionali di Campania, Lombardia e Piemonte per favorire il dialogo tra le culture e gli scambi giovanili internazionali.

Il progetto rappresenta un’importante opportunità formativa per il futuro di questi ragazzi per prepararsi a vivere in un mondo sempre più globalizzato e per imparare a confrontarsi con culture diverse dalla propria.

Grazie alla collaborazione di queste Fondazioni, la Fondazione Intercultura ha riservato 15 borse di studio per un controvalore totale di € 120.000 per altrettanti programmi trimestrali totalmente gratuiti in Belgio fiammingo, Francia, Repubblica Ceca, Serbia e Svizzera a cui possono concorrere studenti meritevoli, residenti in Campania, Lombardia e Piemonte con reddito familiare fino a 65.000 €. I ragazzi dovranno essere iscritti alle classi terze presso:

Istituti Tecnici ad indirizzo:

Agrario, Agroalimentare e Agroindustria, Informatico e Telecomunicazioni, Turismo

Agrario, Agroalimentare e Agroindustria, Informatico e Telecomunicazioni, Turismo Istituti Professionali ad indirizzo:

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane, enogastronomia e ospitalità alberghier

La partecipazione alle selezioni per i programmi di Intercultura si effettua iscrivendosi al bando di concorso accessibile e consultabile alla pagina www.intercultura.it/a-scuola-in-europa/ entro e non oltre il 10 novembre 2021. Alla scadenza delle iscrizioni, tutti i candidati intenzionati a partecipare sosterranno un percorso di selezione che comprende una prova d’idoneità online, colloqui condotti da volontari esperti dell’Associazione e un incontro con la famiglia del candidato. I risultati saranno comunicati entro febbraio 2022. Per ogni ulteriore informazione è possibile scrivere a borsedistudio@intercultura.it.

Le partenze sono previste nel corso dell’estate 2022. L’esperienza all’estero prevede l’accoglienza in famiglie selezionate, la frequenza di una scuola locale e viene seguita passo passo dalla presenza di un gruppo di volontari. Gli studenti partecipanti riceveranno da Intercultura la certificazione delle competenze acquisite in ogni fase del programma.