A scuola per il futuro, Fondazione Cdp: bando da 1,5 mln contro la dispersione

Sostenere e promuovere progetti capaci di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica in Italia, anche grazie al coinvolgimento attivo del corpo docenti. E’ l’obiettivo del bando “A scuola per il futuro – Insieme per contrastare la dispersione scolastica”, promosso dalla Fondazione CDP, che mette a disposizione fino a 1,5 milioni di euro a favore di enti del terzo settore, organizzazioni non governative nazionali e internazionali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di volontariato, cooperative sociali e associazioni di promozione sociale. I progetti dovranno essere presentati dai soggetti interessati entro il 3 luglio 2023. “Arginare il fenomeno della dispersione scolastica è un tema cruciale se si vuole garantire uno sviluppo equo e inclusivo del nostro Paese”, ha dichiarato il Presidente di Fondazione CDP, Giovanni Gorno Tempini. “Più di uno studente su dieci in Italia vive una discontinuità nel suo percorso di formazione, con conseguenze spesso gravi che contribuiscono al depauperamento del capitale umano e all’aumento del divario sociale del nostro Paese. Il contrasto alla dispersone scolastica è uno dei temi chiave del PNRR e Fondazione CDP continuerà a dedicare risorse e competenze a questo tema”. “Il bando ‘A scuola per il futuro’ è particolarmente importante per Fondazione CDP in quanto punta ad arginare un fenomeno che, anche attraverso il nostro Piano Strategico, abbiamo deciso di combattere con decisione. La dispersione scolastica ha conseguenze spesso gravi per lo sviluppo professionale e personale dei ragazzi: è un tema complesso e multifattoriale. Per questo punteremo sempre di più a creare risposte di sistema, anche attraverso la collaborazione con altri partner”, ha dichiarato la Direttrice Generale di Fondazione CDP, Francesca Sofia.