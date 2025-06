A Shanghai il Mobile World Congress cinese

Si punta su IA e potenza di calcolo

Milano, 18 giu. (askanews) – I robot umanoidi in mostra al Mobile World Congress di Shanghai, l’evento principale in Asia dedicato al settore. Il settore della telefonia mobile cinese, che qui presenta le principali novità, sta puntando su intelligenza artificiale e potenza di calcolo.Secondo il rapporto Mobile Economy Asia Pacific 2024 del GSMA, si prevede che il settore della telefonia mobile contribuirà all’economia dell’Asia Pacifico per oltre 1.000 miliardi di dollari entro il 2030. In particolare con l’accelerazione dell’adozione del 5G, la crescita della regione è destinata a superare la media globale.