A Singapore la prima mostra del design italiano con la presenza dell’ambasciatore Langella

Per la prima volta nella grande città-Stato asiatica di Singapore si è aperta dal 16 Novembre 2019 una mostra del miglior design italiano. A rappresentarlo una selezione di prodotti premiati con il Compasso d’Oro o pubblicati negli ADI Design Index degli ultimi anni. 13 le aziende italiane presenti, in rappresentanza di tutti i principali settori merceologici, dai mezzi di trasporto, all’elettronica e ai complementi per la casa, alle ceramiche, alle calzature: Lamborghini, Ducati, Florim, Comelit, Linea Light, Kartell, Technogym, Catalano, Elica, La Cividina, Tubes, Unical and Vibram.

L’esposizione, che mostra quanto profondamente il buon design incida sul miglioramento della vita quotidiana, è promossa dalla Camera di Commercio Italiana di Singapore in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia della città asiatica, di cui l’Ambasciatore italiano Raffaele Langella, e con ADI. Ha il sostegno di due delle più importanti organizzazione locali del design e dell’arredamento: Design Council Singapore e Singapore Furniture Industry Council.



"Parlare di design riferito all'Italia", commenta Alex Terzario l, curatore della mostra per il Comitato esecutivo ADI e delegato alle attività internazionali dell'associazione, "è parlare di un sistema ramificato di icone, oggetti, prodotti e servizi che popolano il nostro quotidiano. La creatività italiana, nel passaggio da un settore produttivo all'altro, mantiene sempre un'ottica di multidisciplinarità e di marcata non settorializzazione delle competenze: è proprio lo sguardo non specialistico e la capacità di guardare secondo diverse prospettive e interpretare i cambiamenti che stimola la creatività e il progetto." "Il Compasso d'Oro", conclude Raffaele Langella, Ambasciatore d'Italia a Singapore, "è uno dei più prestigiosi premi del mondo, e Singapore rappresenta un mercato importante per prodotti del design italiano, come conferma il successo delle nostre industrie nell'area Asean, l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico. La mostra rappresenta benissimo la gamma delle eccellenze dall'industria artigiana. L'allestimento della mostra è progettato da Dario Curatolo e Marcia Costa, dello studio romano Fourinthemorning