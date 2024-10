A Somma Vesuviana Il Festival dello stoccafisso e del baccalà norvegese con chef stellati

Nei giorni 25, 26 e 27 ottobre, a Somma Vesuviana ci sarà il grande ritorno del FESTIVAL dello STACCAFISSO e del BACCALÀ NORVEGESE! Tre giorni davvero pieni con la possibilità di consumare piatti prelibati con il baccalà, il pomodorino del piennolo, i vari prodotti agroalimentari del territorio, con tammurriate, esibizioni teatrali d’epoca

“Tre giorni imperdibili dedicati a queste prelibatezze, con spettacoli, stand gastronomici e prodotti tipici locali. Avremo un’area food dove gustare le specialità preparate al momento. Il tutto con la produzione agroalimentare locale come la catalanesca, il pomodorino del piennolo, le marmellate di pelecchiella, albicocca tipica locale, il miele e i dolci dei maestri pasticceri. Le tre serate saranno contraddistinte da numerosi spettacoli. Sarà un viaggio nella buona gastronomia ma anche nella bellezza e nel tempo. Sarà una compagnia teatrale, la Summa Villa, a raccontare la storia del baccalà arrivato a Somma Vesuviana già nel ‘600. 26 Ottobre – ha dichiarato la Perna – saranno i Pistoneri di Santa Maria del Rovo da Cava dei Tirreni, ad aprire la serata dalle ore 19 e 30 immergendoci nell’atmosfera di fine ‘500 con danze d’epoca e in costumi d’epoca. 27 i canti popolari accompagneranno le degustazioni. Tutti i piatti saranno preparati, cucinati al momento! Sempre 27 Ottobre, alle ore 22 e 30 avremo l’incendio del Campanile al Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo con intenso gioco di luci a ritmo di musica”.

Da non perdere sarà il Baccalab con chef stellati.

“La gente potrà incontrare gli chef stellati e scoprire antiche. Moderne ed innovative ricette a base di baccalà, prodotto di mare lavorato in una terra di fuoco. Ad esempio il 25 dalle ore 18 e 30, avremo lo show cooking con lo chef stellato Giuseppe Molaro. Alle ore 20 tutti potranno assistere alla lavorazione dello stoccafisso e del baccalà. 26 Ottobre, dalle ore 19 avremo lo show cooking di Raffaele Del Giudice – ha continuato la Perna – Maitre Pastissier Passion Coffee e di Nunzio Saviano. Dalle ore 21 e 30, anche di , sarà possibile assistere alla lavorazione dello stoccafisso e del baccalà. 27 Ottobre, ci sarà la grande novità dell’apertura a pranzo. Il Festival non inizierà alle ore 19 e 30 ma alle ore 12 con lo show cooking dello chef Pasquale Perrotta, a seguire sarà possibile gustare i piatti preparati al momento già a ora di pranzo. Dalle ore 18 si terranno altri show cooking ad opera delle realtà locali specializzate in piatti a base di baccalà. Alle ore 19 lo show cooking dello chef Gennaro Russo, noto per essere Execitive Chef di un importante ristorante di Positano. Dalle ore 21 e 30, anche di 27 Ottobre, sarà possile vedere la lavorazione del baccalà. Dunque tanta qualità e tanto divertimento per turisti e cittadini”.

Apertura anche del patrimonio culturale sommese. Dalle ore 19 e 30 di Venerdì 25 e 26 Ottobre, aperture notturne delle cripte ipogee di Santa Maria del Pozzo. 27 Ottobre, aperture e visite per tutto il giorno a partire dalle ore 11, del Castello di Lucrezia D’Alagno e delle cripte ipogee.