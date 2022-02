A Somma Vesuviana il led arriva anche nelle masserie del Settecento

“Il Led arriva anche nelle masserie periferiche del paese. Somma Vesuviana è il quarto paese più grande della provincia di Napoli con un’estensione pari a 30,65 Km quadrati. Ben 17 le frazioni incluso il Centro Storico, ma abbiamo anche: Crocelle Camaldoli, Fornaro, Lupa, Masseria Allocca, Matarazzo, Mercato Vecchio, Musciabuono, Paradiso, Pizzone Cassante, Reviglione, Rione Trieste, San Sossio, Santa Maria delle Grazie a Castello, Santa Maria del Pozzo, Starza della Regina. Tutte queste zone hanno ora l’illuminazione pubblica a Led. Siamo dinanzi ad una grande opera senza precedenti sul territorio. Illuminazione pubblica a Led anche nelle lontane periferie come il Vignariello ed anche in quelle confinanti con i rispettivi paesi di: Pomigliano, Brusciano, Marigliano, Castello di Cisterna, Mariglianella, Nola, Otaviano, Sant’Anastasia, Saviano e Scisciano”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel Napoletano.

E a Led le Masserie di Somma Vesuviana risalenti al ‘600 e al ‘700. “Si tratta di un grande patrimonio storico in quanto sono masserie del XVI secolo e del XVII secolo – ha affermato Rosalinda Perna, assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana – come ad esempio la Masseria del Serpente o ancora c’è Masseria Alaia, Masseria Madama Feleppa, Masseria della Resina, di Duca di Salza. Sono tutte Masserie risalenti tra il ‘600 ed il ‘700 e di origini nobiliari”.