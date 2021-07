A Sorrento il Festival dello sport: domani i premi a Dino Zoff, Antonietta Di Martino e Giacomo Crosa

Un’intera giornata dedicata allo sport quella in programma domani, 23 luglio, a Sorrento, in occasione della prima edizione del “Penisola Sorrentina Sport Festival”. L’iniziativa, ideata da Salvatore Aiello, dell’Openclub Sorrento, in collaborazione con il Csain Regionale Campania ed il Campus3sGivova, prederà il via alle ore 10 in piazza Andrea Veniero, con la possibilità di provare tante attività sportive grazie alla disponibilità di istruttori ed allenatori di varie associazioni del territorio.

Alle ore 18, presso la sala Torquato Tasso del Palazzo Comunale di Sorrento si terrà invece una cerimonia di premiazione di atleti, dirigenti, tecnici e giornalisti, presieduta dal sindaco, Massimo Coppola.

Tra i premiati, grandi nomi dello sport come Dino Zoff, Antonietta Di Martino e Giacomo Crosa, il giornalista Raffaele Auriemma, l’ex direttore del Giro d’Italia, Carmine Castellano, l’allenatore Gennaro Iezzo e tantissime realtà sportive della penisola sorrentina.

Al termine della cerimonia è prevista la presentazione del libro “Il centravanti in giacca e cravatta”, di Tommy Mandato ed una esibizione della cantante Francesca Maresca.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Sorrento, rientra nel progetto Nasc – Nuove Abitudini Sportive dopo il Covid, finanziato dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che mira a rafforzare pratiche sportive e sociali di prossimità partendo dalle esigenze e dai bisogni dei cittadini.