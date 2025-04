A spasso nel tempo con le “Fiabe di Primavera”, tra Esopo e Re Artù, nell’Orto Botanico

Favole d’ogni epoca, messe in scena dalla scrittrice e regista Giovanna Facciolo nell’Orto Botanico di Napoli caratterizzano, da sabato 3 a sabato 31 maggio, la nuova programmazione delle “Fiabe di Primavera”.

“Un segmento di stagione – sottolinea Giovanna Facciolo – in cui proponiamo al nostro pubblico di bambini d’ogni età un viaggio nel tempo, mettendo in scena nell’incantevole scenario dell’Orto napoletano storie e leggende di grandi scrittori del passato. Un percorso tra teatro e natura che unisce i racconti scritti da Esopo nell’antica Grecia circa 2600 anni fa a quelli che, mille anni dopo (nel XVIIesimo secolo), ci ha lasciato il poeta francese Jean de La Fontaine, passando ancora per l’antica Roma di Fedro e per le leggende medievali del Ciclo Bretone”.

La rassegna green, organizzata da I Teatrini, dall’Università degli Studi Federico II e dal Teatro Pubblico Campano (giunta alla sua 29ma edizione) propone, sabato 3 maggio e domenica 4 maggio (alle ore 11 e alle ore 17), nell’ambito di Planta 2025, uno dei suoi titoli di maggior successo, “Le favole della saggezza” scritto e diretto da Giovanna Facciolo con Adele Amato de Serpis, Annarita Ferraro e Melania Balsamo e con le percussioni dal vivo di Dario Mennella. Lo spettacolo (che annuncia repliche fino al 30 maggio) mette in scena le più famose fiabe dedicate agli animali scritte da Esopo, Fedro e La Fontaine.

Pochi giorni dopo, dal 7 maggio per le scuole (ore 9,30 e 11) e per le famiglie (il sabato alle ore 11) fino al 31 maggio, va in scena “Artù e Merlino”, ispirato alle vicende del leggendario re britannico e del grande mago suo precettore nel percorso di crescita che lo porterà ad impugnare l’Excalibur e a conquistare il trono. Itinerante nell’Orto Botanico, lo spettacolo è interpretato da Adele Amato de Serpis, Monica Costigliola, Alessandro Esposito, Matteo Maria D’Antò con gli elementi di scena di Rosaria Castiglione, Monica Costigliola, Rosa Rongone ed i costumi di Rosaria Castiglione.

Le “Fiabe di Primavera” si realizzano con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Campania e del Teatro Pubblico Campano. Biglietto unico per adulti e bambini: euro 9 (scolastiche euro 8); prenotazione obbligatoria; info tel. 327 0795871 – 0810330619 www.iteatrini.it