A “Stasera tutto è possibile” è di scena il mondo animale. Quinta puntata domani dall’Auditorium Rai di Napoli

Nuova serata all’insegna del sorriso e del buonumore con “Stasera tutto è possibile”. La quinta puntata del comedy show di Rai2, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Stefano De Martino, andrà in onda domani, martedì 16 febbraio, alle 21.20. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli tutti gli ospiti si divertiranno con i tanti giochi del principale feel good show della tv, primo tra tutti la celebre Stanza inclinata. Nessuna gara, solo intrattenimento e leggerezza. Per questa puntata, a tema “Mondo Animale”, oltre agli ospiti fissi del programma, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, le cui imitazioni stanno spopolando in tv e sul web e che questa settimana si calerà nei panni di Maria De Filippi, ci saranno Anna Capasso, Sergio Friscia, Andrea Delogu, Clementino, Barbara Foria, Gianluca Fubelli e Paola Di Benedetto. Presente, come sempre, anche la mascotte del programma: il Panda, “animato” dal ballerino Egon Polzone.