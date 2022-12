A Sud Reporter Cantalamessa, Criscuolo, Sorge: settima puntata su manovra, reddito e femminicidi

La manovra economica, il reddito di cittadinanza, il lavoro, la violenza di genere, la salute mentale, la comunicazione digitale.

Sono alcuni dei temi della settima puntata di Sud Reporter su Campi Flegrei tv domenica 11 dicembre – condotta da Taisia Raio e in studio Giuseppe Manzo – alle 14.15 e in replica alle 21 sul canale 199 dtt, in streaming su www.tvcampiflegrei.it e sulle pagine Facebook.

Ad aprire la puntata sarà un’intervista a tutto campo su governo e manovra economica con il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa con cui si parlerà anche di Napoli e della sua Amministrazione comunale.

In studio saranno presenti Rosa Criscuolo e, in collegamento, l’avvocato Marco Capano, del Partito Radicale sul tema dell’istituto dell’amministratore di sostegno per le persone fragili e non autosufficienti.

Sul fronte lavoro, reddito di cittadinanza e lotte sociali interverrà il portavoce del Movimento di lotta Disoccupati 7 Novembre Eduardo Sorge che farà il punto sulla vertenza per i senza lavoro e sulle iniziative a sostegno del reddito.

Previsti poi collegamenti con Adriana Esposito, mamma di Stefania Formicola uccisa dal marito nel 2016, per tornare sulla questione femminicidi con un appello per gli orfani di violenza sulle donne. Con il professore dell’Università di Roma Tor Vergata Andrea Volterrani si parlerà delle nuove frontiere della comunicazione digitale. Infine, con il direttore degli Ippodromi partenopei Pierluigi D’Angelo si parlerà delle attività e dell’impianto di Agnano.

Poi per la rubrica #dilloasudreporter in anteprima vi mostreremo un grande presepe speciale a Forcella che si tramanda di padre in figlio. Poi il servizio sull’iniziativa di Fondazione Castel Capuano per ridare nuova vita allo storico palazzo dove aveva sede il tribunale.

La trasmissione Sud Reporter, nata da un’idea di Giuseppe Manzo e Taisia Raio, è in sinergia con Campi Flegrei Tv.

