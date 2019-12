A Taurasi il Natale del vino: domani appuntamento con il maestro Beppe Vessicchio

Rievocazioni storiche, cibo e tanta tradizione sono alla base del “Christmas Wine Fest” a Taurasi. L’evento nel paese irpino sta ottenendo numerosi successi e sabato prossimo è atteso Beppe Vessicchio. L’ex direttore d’orchestra del festival di Sanremo e del programma di Canale 5 Amici, sarà ospite a Taurasi, la città del Re dei vini.

Nel castello del paese Irpino Vessicchio parlerà delle “armonie del vino” insieme a Michele Scognamiglio, scrittore e docente in scienze dell’alimentazione. L’appuntamento sarà moderato dal giornalista Annibale Discepolo e si terrà all’interno dell’Area Talks a cura del MAVV Wine Art Museum.

Grandi le attese per questo secondo weekend del Christmas Wine Fest (13, 14, 15 dicembre), dove è atteso anche l’artista internazionale Robert Tiso che si esibirà in varie performance nell’arco dei tre giorni con lo spettacolo cristallofonia, che in anteprima mondiale farà suonare il vino Taurasi, all’interno dei suoi celebri calici di cristallo. Ed ancora artisti circensi, famiglie medioevali, spettacoli musicali, l’ufficio postale di Santa Claus ed il migliore cibo e vino tipico dell’Irpinia.

Un festival da non perdere, che si concluderà Domenica 22 Dicembre con un esclusivo Closing Party all’interno del Castello in partnership con DUBL, la linea di spumanti Metodo Classico di Feudi di San Gregorio. Tutte le info sulla manifestazione, orari e su come partecipare sul sito web: www.christmaswinefest.eu.