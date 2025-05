“A tavola con la Lilt”, il progetto sulla sana alimentazione diventa un libro

Sarà presentato, giovedì 29 maggio alle ore 11.00, presso l’istituto alberghiero “A. Esposito Ferraioli” di Napoli (Via Gorizia, 2), il libro “A Tavola con la LILT… a Scuola di Prevenzione”, curato dalla nutrizionista Antonella Venezia per la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Napoli. La pubblicazione raccoglie le esperienze dell’omonimo Progetto di show cooking che l’ente di prevenzione oncologica ha portato avanti dal 2015 ad oggi nelle scuole napoletane ed in particolare nell’istituto alberghiero partenopeo.

All’evento interverranno, oltre all’autrice, Rita Pagano, Dirigente Scolastica dell’istituto, Adolfo Gallipoli D’Errico, Presidente LILT Napoli, Armida Filippelli, Assessore alla Formazione della Regione Campania, Maria Caniglia, Presidente della Municipalità 4 del Comune di Napoli, Maria Paola Sasso, docente di Scienze dell’Alimentazione e Michele Apuzzo, Presidente Crai Mediterranea Tuttigiorni.

“Il volume – afferma il presidente Adolfo Gallipoli D’Errico – nasce nell’ambito dei progetti educativi promossi dalla LILT per diffondere, soprattutto tra i giovani, la cultura della prevenzione attraverso un’alimentazione sana e consapevole. Parliamo dunque di un percorso educativo e gastronomico che coniuga gusto, salute e impegno civico. L’incontro, che celebra i dieci anni di vita dell’iniziativa, sarà un’occasione per riflettere sull’importanza della corretta nutrizione come strumento fondamentale nella prevenzione oncologica”.

L’iniziativa è stata realizzata con il sostegno di CRAI e Tuttigiorni, che condividono l’impegno della LILT di Napoli nella promozione di stili di vita salutari.