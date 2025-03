A Telese Terme “A Candle Light for Gift” accende le luci sulla donazione di organi

Se l’obiettivo di “A Candle Light for Gift” era quello di accendere non una ma tante luci sul tema della dai comu, a Telese Terme l’obiettivo è stato centrato in pieno.

“Un momento emozionante per tutti, un evento grazie al quale abbiamo potuto cogliere il significato più profondo della donazione e comprendere appieno l’importanza di rendersi disponibili verso gli altri fino a dare una parte di se stessi per la vita del prossimo”.

È soddisfatto il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso all’indomani di “A Candle Light for Gift”, un concerto dedicato alla promozione della cultura della donazione degli organi che si è tenuto nella Chiesa di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori della città termale. Un evento che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni, militari, civili e religiose di tutta la Campania, di tantissimi sindaci e cittadini.

“Voglio ringraziarli tutti ancora una volta – afferma Caporaso -, ma soprattutto voglio ringraziare la dottoressa Mariarosaria Focaccio, dirigente responsabile dell’area comunicazione e promozione della rete trapianti e trasfusionale della Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania, per aver voluto organizzare questo bellissimo evento nella nostra città. Una donna straordinaria che con la sua energia, il suo entusiasmo e le sue capacità ha costruito una serata che non dimenticheremo più”.

Il primo cittadino si è soffermato poi sul significato della donazione: “Nel 2024 in Italia sono state 2.110 le donazioni effettivamente realizzate, con un tasso di 28,2 donatori ogni milione di abitanti, al secondo posto tra i principali Paesi europei per quanto riguarda la donazione degli organi. Numeri ancora troppo bassi, dobbiamo e possiamo fare molto di più, anche attraverso eventi come questo con il quale si può sensibilizzare alla donazione attraverso l’arte, la musica”.

Ma Telese Terme è già sulla strada buona. Infatti, precisa il sindaco: “Nel nostro comune, con l’emissione della carta di identità elettronica circa il 60% dei cittadini hanno manifestato il consenso alla donazione di organi o tessuti. Noi ci auguriamo di aumentare la percentuale dei cittadini che decidono di esprimersi consapevolmente rispetto la donazione dei propri organi dopo la morte in occasione del rinnovo del documento di identità – conclude -, ed eventi come questo aiutano a raggiungere l’obiettivo”.