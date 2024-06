A Tenuta Cavalier Pepe 4 date per L’Atelier della lavanda irpina

È tempo di Lavanda anche in Irpinia. La Tenuta Cavalier Pepe, sempre attenta a valorizzare le eccellenze del territorio, dedica 4 sabati consecutivi all’Atelier della lavanda irpina. Le lunghe giornate d’estate consentono lo svolgimento delle attività tra pomeriggio e sera, godendo anche della frescura delle verdi colline e di uno stupendo paesaggio al tramonto, con lo sguardo rivolto ai borghi delle colline circostanti. Per gli appuntamenti del 29 giugno, del 13 e 20 luglio l’arrivo in Cantina è fissato alle ore 16:00. Per il 6 luglio l’inizio è alle ore 10:00, proprio per soddisfare gli ospiti che preferiscono trascorrere in Tenuta la mattinata e il pomeriggio. Ecco le esperienze che i partecipanti potranno vivere in prima persona: raccogliere la lavanda, scoprire le sue proprietà, apprendere le tecniche per la conservazione e la distillazione, creare un personale sacchettino di fiori e assaggiarla con sorprendenti proposte culinarie.

L’accoglienza è in Cantina, in via Santa Vara, tra crostate, succhi e caffè. Qui il percorso inizia con la visita guidata e la spiegazione del processo di vinificazione e affinamento dei vini. Dalla Cantina, passeggiando tra i vigneti e gli oliveti secolari, ci si incammina verso il campo di lavanda dell’azienda agricola “LAVANDA D’IRPINIA” di Carmela Lo Priore. La bellezza dei fiori e il loro profumo seducente saranno la cornice per apprendere quali sono le diverse tipologie di lavanda, i loro metodi di coltivazione, le tecniche per essiccarla e distillarla, le proprietà officinali e curative, già note in epoche remote e tutt’oggi applicate. Con la raccolta della lavanda sarà possibile creare un personale sacchettino aromatico. Gli ospiti della Tenuta trascorreranno così un pomeriggio o una mattinata rilassante e rigenerante, che culminerà con l’aperitivo sulle balle di paglia, sorseggiando Oro Spumante alla lavanda, accompagnato da stuzzichini di pizza e rustici.

Per chi lo desidera l’esperienza continua a cena o a pranzo al Ristorante panoramico La Veduta con uno speciale menu dedicato alla lavanda, in abbinamento ai vini della Tenuta Cavalier Pepe, ascoltando la musica dal vivo dei “Poterico”. I vini selezionati per l’occasione sono: “Bianco di Bellona” Irpinia Coda di Volpe Doc 2023, “Vigna Santa Vara” Irpinia Falanghina Doc Selezione 2021, “Santo Stefano” Irpinia Campi Taurasini DOC 2019, “Chicco d’Oro” Campania Passito Igt 2020. Sono previsti menù per particolari esigenze alimentari.

Come sempre, una cura speciale è dedicata ai bambini, con un menu a loro riservato. Durante il pranzo o la cena, saranno invitati a partecipare ad un laboratorio educativo e ad una degustazione alla cieca di marmellate. Inoltre, potranno divertirsi nell’area giochi del ristorante.

Per raggiungere la Tenuta l’itinerario consigliato è percorrere l’autostrada A16 Napoli-Bari, uscire al casello autostradale Benevento-Castel del Lago, proseguire in direzione Taurasi (13 km) e poi per Luogosano (3 km).

Info e Prenotazioni: Tel: 082773766; Cell. WhatsApp: 3493172480;

e-mail: ufficio@tenutacavalierpepe.it, www.tenutacavalierpepe.it