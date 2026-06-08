A Termoli il bio va in piazza con il BioFestival di NaturaSi

Inaugurato il punto vendita NaturaSì Di Vaira

Termoli, 8 giu. (askanews) – Termoli, per un weekend è diventata la capitale del biologico. Il 5 e 6 giugno il NaturaSì BioFestival ha animato il centro storico della cittadina molisana con stand, degustazioni, laboratori per bambini e musica dal vivo. Un evento gratuito e aperto a tutti. Il messaggio è chiaro: il cibo buono ha un prezzo giusto, e capire perché è più urgente che mai.Al centro della festa c’è qualcosa di concreto e inedito: l’apertura di un punto vendita che nel panorama della distribuzione biologica italiana non ha eguali.L’intervista a Fabio Cordella, direttore Fattoria Di Vaira: “La Fattoria Di Vaira porta avanti da anni un modello agricolo che rispetta la terra e valorizza il Molise. Questo negozio è il passo successivo: portare quella filosofia direttamente al consumatore, con tutta la trasparenza possibile.”In Via Corsica 181, a Termoli, è stato aperto il nuovo store NaturaSì Di Vaira. Uno spazio di 1.500 metri quadrati con caseificio a vista, laboratorio di gastronomia, produzione di pasta fresca, forno per pane e lievitati, lavorazione di carni e salumi e bio bistrot. Un luogo pensato per raccontare il biologico e valorizzare le eccellenze del territorio.Il progetto nasce dalla Fattoria Di Vaira di Petacciato (in provincia di Campobasso), realtà agricola storica del Molise, con l’obiettivo di portare le eccellenze del territorio fino al consumatore. All’interno del progetto anche la collaborazione di Sirio, cooperativa sociale che coinvolge persone in difficoltà: perché fare bio, qui, è anche un atto di responsabilità verso la comunità.Le parole di Fabio Brescacin, presidente NaturaSì: “Per Naturasì rappresenta un passo nuovo perché di fatto il negozio è legato alla fattoria Di Vaira, quindi è un negozio che ha senso perché qui c’è questa grande fattoria che noi gestiamo da quasi 20 anni, che è diventata biologica, biodinamica e quindi questo negozio è la vetrina della fattoria per il territorio molisano.”L’iniziativa rilancia la campagna nazionale NaturaSì 2026, dedicata al giusto prezzo del cibo per la salute dell’uomo e della Terra. Dietro un prodotto biologico ci sono benefici spesso invisibili ma fondamentali: acqua e aria più pulite, suolo fertile, biodiversità e mitigazione del clima. Quelli che la scienza chiama i “servizi ecosistemici”. La sera del 5 giugno, in piazza Duomo, la campagna di NaturaSì è stata al centro del talk con i protagonisti del progetto.Ospite speciale del festival è Giovanni Storti, attore amatissimo e da sempre vicino al tema dell’alimentazione biologica. La sua presenza a Termoli non è casuale: è la scelta di chi ha fatto del cibo sano una filosofia di vita.Il commento del noto attore Giovanni Storti: “Il biologico non è un lusso: è una scelta che fa bene a te e a chi verrà dopo di te. Se capiamo davvero cosa c’è dietro a quel prezzo il lavoro degli agricoltori, la salute del suolo, l’aria che respiriamo allora capiamo che non è caro. È giusto.”Il 6 giugno il taglio del nastro ufficiale del nuovo negozio, alla presenza delle autorità locali e con l’accompagnamento musicale a cura degli Amici di Damiano. Durante tutta la giornata si sono svolte visite guidate alla Fattoria Di Vaira.Il messaggio finale è semplice: scegliere il biologico non è solo una scelta individuale, ma un investimento collettivo sulla salute della terra e di chi la abita.