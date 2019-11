A Tokyo l’assemblea dell’Italy-Japan Business Group: confronto tra gli imprenditori del due Paesi

Il 14 al 15 di novembre abbiamo preso parte ai lavori della XXXI edizione dell’Assemblea generale dell’IJBG (acronimo dell’Italy-Japan Business Group, organismo associativo creato dalle comunità imprenditoriali italiana e giapponese, con il patrocinio dei rispettivi ministeri dello Sviluppo Economico (Mise e Meti)per favorire un dialogo permanente tra le due comunità di affari, con il supporto delle rispettive Istituzioni”. Quest’anno l’assemblea si è svolta Tokyo (lo scorso anno invece la cornice fu il magnifico golfo di Napoli). I lavori sono stati ufficialmente aperti dalla bellissima serata di Gala con dinner l Tokyo Kaikan in Marounuchi ( zona attualmente molto elegante di Tokyo). Il giorno dopo ci siamo spostati all’Istituto Italiano di cultura di Tokyo con sessioni istituzionali a cui hanno preso parte numerosi imprenditori. Alla sessione hanno partecipato il sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Ivan Scalfarotto, l’ambasciatore italiano in Giappone Giorgio Starace, il presidente dell’Istituto per il commercio con l’estero Carlo Maria Ferro e Umberto Vattani, in qualità di Acing Co-Charman per l’Italia. I temi principali sono stati Smart cities & Renewable energy, Medical & Health care and Digital Economy start up. La controparte giapponese era presente con il Co-Chairman TAmotsu Saito, Akira Amari, Shuji Miyamoto, vice ministro dell’Economia e infine con l’ambasciatore nipponico in Italia Keiichi Katakami.

Numerose le imprese presenti e grande l’interesse da parte della comunità Italiana di Tokyo e di tutti noi, in particolare, che operiamo da anni in uno dei mercati più interessanti al mondo.

l’evento si è concluso con una serie di visite guidate per gli ospiti nel centro di Tokyo. Precedentemente avevamo preso parte alla missione dedicata alle Pmi dell’agroalimentare e della moda. partecipando a una mostra itinerante a Tokyo ed Osaka, organizzata sotto l’egidia del Ministero dello Sviluppo in collaborazione con Confindustria e Federalimentare. Due eventi importanti che aprono ancora di più la strada alle aziende italiane che vogliono affacciarsi in una dei mercati più affascinanti del mondo.