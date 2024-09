ROMA (ITALPRESS) – Con l’inizio del nuovo anno scolastico, a Torino altre sei classi hanno deciso di adottare il metodo “senza zaino”. Gli studenti portano con sé soltanto una cartella leggera per portare il diario, la borraccia e la merenda. Il resto del materiale e dei libri invece è in condivisione con i propri compagni di classe. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, ne parlano in questo nuovo servizio.

