A Trasmed (Gruppo Grimaldi) navi e terminal di Armas Trasmediterránea. Rafforzata la rotta Spagna-Baleari

“A seguito della firma del Memorandum of Understanding (MoU), il Gruppo Grimaldi e il Gruppo Armas Trasmediterránea hanno raggiunto oggi l’accordo definitivo per la cessione degli asset del gruppo spagnolo alla compagnia di navigazione italiana. Il Gruppo partenopeo acquisterà navi e terminal portuali per servire le rotte tra la Spagna peninsulare e le Isole Baleari”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla compagnia napoletana. “L’accordo firmato oggi a Madrid – continua la nota – prevede l’acquisizione, da parte della nuova società spagnola Trasmed Gle del Gruppo Grimaldi, di cinque traghetti per il trasporto di passeggeri e merci e di altri asset. Gli uffici della nuova compagnia di navigazione saranno a Valencia”.

L’accordo tra le parti, si precisa ancora, “sancisce l’acquisizione da parte del Gruppo Grimaldi del terminal di Valencia, oltre a vari magazzini, uffici e biglietterie a Valencia, Palma di Maiorca, Mahón e Ibiza, nonché dei diritti per operare sulle linee marittime dedicate al trasporto di passeggeri e merci tra la Spagna peninsulare e le Isole Baleari: nello specifico, si tratta delle rotte da Barcellona a Mahón (Minorca), Palma di Maiorca e Ibiza, e da Valencia a Mahón, Palma di Maiorca e Ibiza. Le navi acquisite da Trasmed GLE per servire queste linee sono Ciudad de Palma, Ciudad de Granada, Ciudad de Mahón, Volcán del Teide e Volcán de Tijarafe, alle quali si aggiungerà l’Euroferry Egnazia, di proprietà del Gruppo Grimaldi”. L’operazione prevede anche l’assunzione del personale di Armas Trasmediterránea, che implica la conservazione dei posti di lavoro.

Mediobanca ha assistito il Gruppo Grimaldi assicurando alla nuova società spagnola Trasmed GLE un finanziamento di circa 160 milioni € milioni.

Il Gruppo Grimaldi è leader mondiale nel trasporto di merci rotabili, con una flotta di oltre 130 navi. Da oggi estende i suoi servizi alle Isole Baleari, sfruttando anche le sinergie con le altre sue linee marittime che collegano Barcellona con Sardegna (Porto Torres), Civitavecchia, Savona e Livorno, e Valencia con Cagliari, Salerno, Savona e Livorno. Più in generale, il Gruppo offre servizi regolari che toccano i principali porti nel Mediterraneo e nel Nord Europa, in Africa Occidentale, Nord e Sud America. Inoltre, il gruppo italiano potrà contare sul contributo dell’esperienza di Trasmediterránea, azienda con cento anni di storia.