A Treviso le riprese di “Come Fratelli” del regista Antonio Padovan

Roma, 25 nov. (askanews) – Sono in corso a Treviso le riprese del film “Come Fratelli” per la regia di Antonio Padovan, il film, prodotto da Pepito Produzioni con Rai Cinema, scritto da Martino Coli, vede nel cast Francesco Centorame, Pierpaolo Spollon, Ludovica Martino, Paola Buratto, Mariana Lancellotti, Alessio Praticò, Roberto Citran e l’amichevole partecipazione di Giuseppe Battiston.

Al centro della storia due amiche, alle quali il destino prima regala la gioia di rimanere incinta contemporaneamente, per poi spazzarle via in un tragico incidente. Due mariti incapaci di affrontare la doppia sfida, essere padri e vedovi, decidono di allearsi, e darsi una mano a vicenda nel crescere i figli. Contro ogni pronostico nasce una nuova famiglia, anomala certo, ma che funziona alla grande, e che è destinata a venire sconvolta quando un’altra donna entra nell’equazione delle loro vite.

Antonio Padovan ha studiato alla New York Film Academy. Con questo film firma la sua terza regia, dopo “Finché c’è prosecco c’è speranza” (2017), nominato ai Globi d’oro e ai Nastri d’Argento e vincitore di diversi premi internazionali, e “Il grande passo” (2019), suo secondo lungometraggio, presentato al 37esimo TFF- Torino Film Festival.