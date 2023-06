“A tu per tu. Gesù dialoga con il Padre”, ad Acerra la presentazione del libro di don Alfonso Lettieri

Un libro dove Gesù si fa «narratore e cronista della sua vita terrena». In «diciotto racconti», dal «grembo di Maria» al «suo andare verso il Cielo», don Alfonso Lettieri presta la sua penna al Signore, il quale narra quel «dialogo intimo», dove attingere il «coraggio», la «forza» e l’«amore», necessario per compiere la missione affidatagli dal Padre.

Il sacerdote della diocesi di Acerra, esperto in Morale e Liturgia e membro della redazione della Rivista di Spiritualità pastorale Presbyteri non è nuovo a questo stile narrativo. E’ già infatti autore di «Tra le righe del Vangelo», pubblicato con Cnx nel 2015, e de «Il Vangelo raccontato da chi non ti aspetti», edito da Elledici nel 2019, dove sono gli oggetti toccati da Gesù a raccontare in modo originale la storia della salvezza.

Da questo nuovo lavoro «A tu per tu. Gesù dialoga con il Padre», pubblicato da Edizioni Sanpino, emerge attraverso una scrittura originale «un Gesù in totale unione con Padre che è nel Cielo». Autore della prefazione è don Nico Dal Molin, incaricato della formazione permanente del clero nella diocesi di Vicenza, già direttore del Centro nazionale vocazioni.

Alla presentazione del libro giovedì 8 giugno 2023 alle ore 19.00 nella Biblioteca del Seminario vescovile in piazza Duomo ad Acerra interverranno il vescovo Antonio Di Donna e don Luigi Maria Epicoco, docente incaricato di Filosofia alla Pontificia Università Lateranense.

La presentazione sarà trasmessa in diretta sulla Pagina Facebook e sul Canale YouTube della «Diocesi di Acerra».