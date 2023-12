Avvicinandosi la fine dell’anno, sono sempre più i report che informano sull’andamento di diverse grandezze economiche e sociali che interessano l Italia e l’ Europa. Possono riguardare tanto una formazione sociale contenuta, per esempio la famiglia, singola o considerata unita a altre, quanto categorie molto più ampie, anche divise per classi. Le stesse sono accomunate dalla costante che ormai è ben radicata dappertutto nel mondo: il disagio in tutte le sue forme. Ripetendo solo per dare un indirizzo a quanto segue, tutte le economie del mondo, precisando di ogni genere, sono attualmente in una fase di calma piatta a un passo dalla stagnazione, con il dubbio fondato che qualcuna di esse abbia già superato quella soglia. Intanto da più parti arrivano informazioni contrastanti di uno stesso fenomeno, che in altre circostanze avrebbero strappato un accenno di sorriso di circostanza come a dire che era meglio evitare scherzi al limite della correttezza. Precisamente, il motivo dell’ilarità andava rintracciato nella proposta come segnali dell’inversione di tendenza, da negativo a positivo, variazioni di qualche frazione di punto percentuale. Un’ operazione del genere ricorda molto da presso la funzione del placebo che un medico somministra a un ammalato, ben conscio che non avrà nessun effetto concreto per il male di cui quest’ ultimo soffre, mentre dal punto di vista psicologico lo tirerà su. Sarebbe già un buon risultato se quell’effetto si ripetesse anche di questi tempi. Purtroppo non accade, in Italia in particolare, perchè il menage quotidiano di buona parte della popolazione viene condizionato da elementi negativi ancora sregolati al fine di vivere almeno decorosamente. In termini più espliciti, per una famiglia media influisce poco o addirittura niente che la sua fonte di reddito sia aumentata di frazioni percentuali, mentre l’incremento della sua spesa ordinaria viaggi su valori talvolta a doppia cifra. Altrettanto sta succedendo con l’occupazione. Non è il dato della variazione apportata da un crescita del numero degli occupati che in qualche modo solleva, almeno parzialmente, da uno stato diffuso di indigenza. Il paradosso che si sta confermando giorno dopo giorno, si configura nel settore dei cosiddetti “nuovi poveri”. Consiste nel fatto che tra di essi molti sono regolarmente sul libro paga del datore di lavoro. La situazione sociale in Italia – anche altrove dove più e dove meno – si è modificata in maniera negativa, ancor peggio rispetto al periodo precedente la pandemia. Riportato in termini crudi e quindi al netto di inutili circonlocuzioni, ciò significa che non è scontato che tutti gli italiani riescano a sedersi a tavola per mangiare due volte al giorno tutti i giorni. É fin troppo semplice capire che in una situazione del genere al malessere sociale possa far seguito, con pericolosità concreta e manifesta, la rabbia sociale che sta aumentando sempre più, in maniera pericolosa. Importante é ristabilire la funzionalità del Patto di Stabilità che tiene uniti i paesi della UE, sospeso per la pandemia e in fase di revisione proprio in questi giorni per tornare in campo a breve. Accanto a esso, ancor più con la lancia in resta, ci sono tutte le componenti sociali del Paese, ognuna con un’ istanza, seppur minima, per poter vivere con dignità. Non è piacevole confermarlo, ma è inevitabile ribadire che come senza soldi non si cantano messe, così senza l’aumento del PIL e del suo collocamento commerciale, per l’Italia risulterebbe sempre più difficile risalire la china. Così anche per il resto della UE.