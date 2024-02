A Venezia si apre ufficialmente torneo Mediolanum Padel Cup 2024

Roma, 21 feb. (askanews) – Una nuova grande avventura sportiva, com la firm di Banca Mediolanum. Da lunedì 26 febbraio fino a domenica 3 marzo, presso il Venezia Padel Club di Mestre (l’elegante struttura di via Vendramin dedicata alla disciplina della racchetta corta), si apre ufficialmente la prima tappa del Torneo Mediolanum Padel Cup 2024, che vede quest’anno la partnership di American Express per tutto il progetto. Un innovativo modello di evento sportivo – si legge in una nota – nel quale, alla categoria Open riservata ai migliori giocatori del Paese tesserati Fitp, si affianca la padel experience per la clientela di Banca Mediolanum, con la possibilità di scendere in campo, socializzare e divertirsi attraverso una serie di iniziative loro dedicate.

L’ingresso ufficiale di Banca Mediolanum nel padel, lo sport che ha fatto segnare una crescita a livello mondiale mai registrata prima in altre discipline, è avvenuto con Milano Premier Padel P1 2023 di dicembre e si inserisce all’interno dei Mediolanum Sport Days, una capillare programmazione di attività sportive targate Banca Mediolanum. A conferma della vicinanza al mondo dello sport e alle discipline che premiano il gioco di squadra con entusiasmo e dinamismo, la Banca ha deciso di accompagnare le sei tappe della Mediolanum Padel Cup per percorrere l’Italia da Nord a Sud con l’obiettivo di coinvolgere clienti, appassionati e agonisti. A partecipare anche ospiti e celebrity che si alterneranno e sfideranno sui campi da gioco.

Dopo Venezia, Bari, Roma, Ancona, Palermo, Milano: queste le città in cui andrà in scena la grande avventura sportiva della disciplina più pop e socializzante del momento, in un’epoca in cui fare pratica sportiva non è più soltanto un momento di evasione, ma un punto centrale, anche per la ricerca di un corretto stile di vita, della quotidianità di ognuno di noi.

“Iniziamo questa nuova avventura – ha dichiarato nella nota Gianni Rovelli, direttore comunicazione, marketing banca e canali digitali Banca Mediolanum – con lo stesso spirito di squadra e dedizione che anima le discipline sportive, con lo stesso entusiasmo, la passione e l’impegno con cui dal 2003 abbiamo affiancato il Giro d’Italia. La nostra missione è quella di consolidare i valori dello sport come il lavoro insieme, la perseveranza e l’inclusività, elementi che si riflettono nella nostra relazione con la clientela e nel sostegno al territorio. Il padel, con la sua crescente popolarità e la sua natura accogliente, diventa il nuovo terreno su cui estendere il nostro impegno, creando opportunità per unire le persone, promuovere la crescita collettiva e valorizzare il tessuto sociale dei territori. Vogliamo che ogni attività che sosteniamo sia un’occasione per rafforzare legami, scambiare esperienze e crescere insieme, nel segno di quei valori universali che rendono lo sport una potente metafora della vita”.

Il torneo “Open” avrà 15mila euro di Prize Money, una settimana di grande padel – dal lunedì 26 a domenica 3 marzo, giorno in cui andranno in scena le finali – attraverso un torneo riservato ai tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel delle categorie femminile e maschile e una dead line per le iscrizioni fissata al 22 febbraio.