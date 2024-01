A Vicedomini il premio speciale IASC per l’impatto etico-sociale del suo lavoro di produttore e comunicatore

Al giornalista e produttore Pascal Vicedomini è stato assegnato il premio speciale dell’Institute for Advanced Studies and Cooperation quale riconoscimento per il suo impatto etico e sociale nell’attività professionale. Ad annunciare il riconoscimento a Sorrento in occasione dell’apertura del 2° SorrentoFFF (promosso da The Artists Club Italia con il patrocinio dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, in collaborazione col MiC e la Regione Campania – Scabec Spa) è il professore Gabriele Pao Pei Andreoli, presidente dell’omonimo Istituto impegnato a supervisionare la ricerca multidisciplinare in numerosi ambiti innovativi, tra cui la sicurezza informatica, la finanza decentralizzata, la realtà aumentata e metaversa, l’uso dei “punti quantici” nella scienza rigenerativa anti-età e il trattamento della malaria e numerose patologie degenerative con la tecnologia HIT.

“Ammiro profondamente il coraggio di Pascal Vicedomini – ha detto il professore Andreoli – e lo voglio ringraziare per il suo incredibile lavoro e impegno per la promozione della cultura italiana nel mondo attraverso i suoi eventi a Capri, Ischia e los Angeles nonché per aver dimostrato con i suoi programmi Tv talento e capacità innovative. Ogni anno alla Pontificia Accademia delle Scienze, nella Città del Vaticano – aggiunge Andreoli – portiamo le migliori menti a condividere la loro conoscenza e visione, e assegniamo un premio speciale. Quest’anno sono felice di avere l’onore di consegnare a Pascal Vicedomini il nostro segno di riconoscimento per il suo impatto etico e sociale”.