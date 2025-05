A Vicenza Jazz 2025 l’omaggio a Rosa Parks con Celeste Dalla Porta

Roma, 20 mag. (askanews) – A 20 anni di distanza dalla sua scomparsa, la XXIX edizione di New Conversations – Vicenza Jazz presenta, mercoledì 21 maggio al Teatro Comunale di Vicenza, il progetto “In the name of Rosa Parks”, firmato da uno dei musicisti che hanno segnato la storia del jazz degli ultimi 40 anni, l’americano William Parker, con il suo trio Circular Pyramid composto dalla chitarrista statunitense di origini boliviane Ava Mendoza e da uno dei protagonisti del jazz contemporaneo, Hamid Drake.

Con loro, sul palco del Teatro Comunale salirà l’attrice Celeste Dalla Porta, protagonista dell’ultimo film di Paolo Sorrentino, Parthenope, nelle vesti di voce recitante dei testi, delle poesie e delle lettere scritte e dedicate da William Parker a Rosa Parks (oltre a essere un musicista di assoluto livello, l’artista è anche poeta, scrittore e prolifico compositore di opere, oratori, balletti e colonne sonore).

Grazie anche alle diverse formazioni ed esperienze di Ava Mendoza (in grado di passare con disinvoltura dal punk no-wave al free jazz) e Hamid Drake (esperto di ritmi caraibici e percussioni orientali, vanta collaborazioni con grandi nomi come Archie Shepp, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Pharoah Sanders), il trio capitanato dal contrabbassista cresciuto nel Bronx è un organico capace di parlare molti linguaggi musicali, attingendo tanto dal rock e dalla psichedelia quanto dalla tradizione jazz e blues e dalla musica incentrata sul groove.

In questo composito universo sonoro si articolerà il concerto recitato per Rosa Parks, un appuntamento imperdibile, dal forte valore simbolico. Perché se è vero che oggi il mondo è cambiato, l’attuale, drammatica e profonda crisi delle democrazie liberali sia negli Stati Uniti che in Europa, non ci fa sembrare poi così distante l’Alabama degli anni ’50.

Il concerto è preceduto – alle 19.30 nel foyer – dal dialogo fra il direttore artistico del festival Riccardo Brazzale e Ludmilla Faccenda con Celeste Dalla Porta, Ava Mendoza, William Parker e Hamid Drake.