A Vico Equense è scontro sulla pizza a metro tra gli eredi di Gigino e il Comune

È scontro a Vico Equense, comune del napoletano e perla della costiera sorrentina, sul piatto, la pizza a metro, che l’ha reso famoso in tutto il mondo. Vico e pizza a metro sono ormai, nell’immaginario collettivo, sinonimi e questo si deve all’opera di Luigi Dell’Amura, conosciuto come Gigino, che il 4 settembre del 1959 inventò un nuovo modo di concepire l’idea pizza. Non più tonda ma rettangolare e a metro. La battaglia che si sta consumando in costiera è tutta politica. Da un lato gli eredi di ‘Gigino’, dall’altro il Comune, che ha pensato ad una De.co di Vico, ovvero ad un piatto che possa fregiarsi della Denominazione di Origine Comunale. “Chi è stato primo resterà per sempre primo: nessuno può impedire a nessuno di fare una pizza e di venderla al metro, ma la ricetta originale e autentica è quella che fu inventata da Luigi Dell’Amura, conosciuto come Gigino. Un prodotto che ha fatto la storia della pizza segnando una svolta che è poi rimasta intatta nel tempo e che ha fatto la storia, diventando perciò tradizione”, sottolineano figli e nipoti del noto pizzaiolo. Una tradizione riconosciuta da tutti visto che solo fino a qualche anno fa mangiare la pizza a metro voleva dire recarsi nell’unico locale in grado di farla quello di via Nicotera “Pizza a Metro da Gigino – l’Università della Pizza”. “Se il Comune di Vico, come operazione di marketing territoriale, vuole istituire una deco per la pizza ben venga, ma – rimarca la famiglia Dell’Amura – va detto che si tratta di una pizza diversa da quella famosa in tutto il mondo, cioè quella ideata da Gigino e a tutt’oggi venduta esclusivamente all’Università della pizza. Questa deco non identifica la nostra ‘pizza a metro” che ha una ricetta e canoni ben precisi e unici. La denominazione così come da loro proposta, identificherà, se mai, una pizza vicana nata sull’onda del successo di pizza a metro ma che ne rappresenta solo un prodotto similare”.