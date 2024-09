Per l’incontro tra Meloni e Starmer

Milano, 16 set. (askanews) – “God save the King” e l’inno di Mameli. Come da protocollo, gli inni britannico e italiano sono stati suonati a Villa Doria Pamphili a Roma in occasione dell’incontro tra la premier Giorgia Meloni e il primo ministro britannico Keir Starmer.