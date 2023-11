A Vincenzo Mallamaci la laurea honoris causa in Sociologia per l’impegno nel mondo del volontariato

Un importante riconoscimento accademico è stato conferito nei giorni scorsi a Roma a Vincenzo Mallamaci, specialista in Cardiologia, nonché presidente dell’Associazione “E ti porto in Africa” che si occupa di portare aiuti umanitari e sanitari in alcune zone del mondo tra cui l’Africa. Nella sede del palazzo della “Casa Bonus Pastor” del Vicariato di Roma in zona extraterritoriale, il professionista di origini irpina ha ricevuto la laurea Honoris causa in Sociologia dell’Unitelematica Star – College Uk alla presenza di numerosi ospiti e personalità. A conferire l’importante titolo accademico ad honorem è stato il prof. Angelo Stella presidente dell’Unitelematic Star College dell’università inglese che ha letto le motivazioni del conferimento: “ Al prof. Vincenzo Mallamaci per l’impegno morale, umano, e sociale che egli dimostra nel lavoro di medico e nel volontariato attraverso missioni in Africa”.