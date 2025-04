A Vision for Rome, call internazionale di idee per professionisti e ricercatori universitari

Rilanciare Roma, puntando su un nuovo immaginario di città, e renderla più attrattiva per investitori nazionali e internazionali e più vivibile. Questi gli obiettivi della “Call for Ideas – A Vision for Rome”, presentata al Mipim di Cannes dalla Fondazione Roma REgeneration ETS, nata con l’obiettivo di sostenere una visione nuova della Capitale basata su princìpi di sostenibilità e sul confronto tra pubblico e privato. Obiettivo del concorso, patrocinato dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma Capitale, sarà quello di raccogliere idee per promuovere una nuova visione organica di crescita e sviluppo della città, in risposta alle esigenze di una comunità sempre più attenta ai temi dell’inclusività, della sostenibilità e della vivibilità. Il bando è rivolto a team multidisciplinari composti da professionisti e ricercatori universitari, esperti ed esponenti della società civile, con un mix di competenze quali ad esempio: architettura, agronomia e botanica urbana, antropologia e sociologia, economia, mobilità e tecnologie urbane. La Fondazione si prefigge di mettere a sistema una molteplicità di professionalità ed esperienze, italiane e internazionali, per offrire alla città proposte integrate. Il concorso, il cui bando è pubblicato sul sito della Fondazione, sarà presentato durante un evento di lancio appositamente organizzato dalla Fondazione oggi, alle 11, alle Scuderie di Palazzo Altieri, a Roma.

I migliori progetti, selezionati da un’apposita commissione di esperti, verranno proclamati e premiati con importanti riconoscimenti economici nel corso del secondo Roma REgeneration Forum, in programma a febbraio 2026, al termine della seconda fase della procedura competitiva. Sono previste inoltre menzioni speciali per soluzioni innovative in due ambiti: “Mobilità, Trasporto e Rigenerazione Urbana” e “Il Tevere come volano per una nuova Roma”. “In un momento storico caratterizzato da un profondo interesse per Roma da parte di numerosi investitori, abbiamo deciso di aprire un dialogo con le migliori eccellenze dei diversi settori affinché contribuiscano con nuove idee ad accelerare il rilancio della Capitale. Il concorso consentirà di selezionare le migliori proposte contraddistinte da una visione complessiva di sviluppo della città con risposte innovative in un’ottica multidisciplinare che metta al centro l’uomo e l’attrattività della Capitale in un contesto internazionale” ha dichiarato il Presidente della Fondazione Roma REgeneration Gianluca Lucignano. Fondazione Roma REgeneration ETS è attualmente composta da 12 soci: ACEA, Banca del Fucino, CBRE Italy, Colliers GI, Fondazione Roma, FS Sistemi Urbani Gruppo Ferrovie dello Stato, GreenStone, Ream SGR, Yard Reaas, oltre ai tre fondatori DeA Capital RE SGR, Investire SGR e Fabrica Immobiliare SGR.