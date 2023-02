A1Expò, secondo weekend per Nozze in Fiera, Maestri in Fiera e CeArte

Venerdì, 3 febbraio, presso il Polo Fieristico A1Expò, inizierà il secondo e conclusivo week-end di Nozze in Fiera, Maestri in Fiera e CeArte.

3 eventi con ingresso gratuito che riapriranno i battenti venerdì 3 febbraio dalle ore 16:00 e sabato e domenica dalle 10:00.

Tante sono le coppie che sono intervenute lo scorso fine settimana presso il salone riservato al wedding e che si sono affidate ai consigli esperti degli espositori presenti in fiera.

Dall’atelier alla location, passando per il fotografo, la casa, e tante altre aree tematiche che coinvolgeranno i futuri sposi per preparare al meglio il loro matrimonio e non solo.

Altrettanto numerosi sono stati gli appassionati di artigianato ed arte che sono accorsi per visitare le opere degli artisti ospiti delle gallerie d’arte presenti in fiera e le lavorazioni artigianali dei professionisti del settore.

All’interno dell’area riservata all’arte, sono presenti: Galleria Morra Arte e Studio, Galleria Studio Legale, Salotto Dadaista Art Gallery, Arterrima Gallery e le arti visive di Anna Moccia.

Capitolo Nozze in Fiera: grande successo per le sfilate organizzate da “Il Calendario delle Spose”, “Mondo Vip” e “Glamour Show”; entrambi i défilé hanno registrato il pienone della sala sfilate.

Un momento carico di emozioni è stato rappresentato dalla futuristica sfilata di Vanitas Atelier che ha portato in pedana “Last Call To Broadway”, l’ultimo straordinario capolavoro di Mariarosaria Cacciapuoti, premiata con il “Bridal Week Couture” come migliore designer per l’”Internazionalizzazione del made in Italy”.

Per il prossimo week-end, toccherà agli atelier Giada Curti e Carmine Ruggi infiammare la platea che si prevede numerosissima. Entrambi chiuderanno domenica pomeriggio la IX edizione di Nozze in Fiera e anche per loro ci sarà l’omaggio del Bridal Week Couture, il riconoscimento istituito dalla “Clarence Management” in collaborazione con Nozze in Fiera.

3 eventi con un comune denominatore ed obiettivo: quello di regalare emozioni ai visitatori.