A1Expò, tornano gli eventi: vintage, Bufala village, Truck in Sud e due new entry

Sabato 3 e domenica 4 settembre, dopo la pausa estiva, ritornano gli eventi al Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud. Si ricomincia con la IX edizione di Fiera del Vintage, che si svolgerà in contemporanea con Salone dell’Antiquariato, giunto alla IV edizione. Ancora una volta, l’evento ha fatto registrare il sold-out degli espositori che saranno circa 250, suddivisi in aree tematiche con circa 2.500 mq riservati all’antiquariato e 8.000 mq di superficie destinata al vintage. L’area porta in dote un’ampia zona food dove poter restare a pranzo o a cena.

Gli orari di accesso alla fiera sono stati prolungati nella giornata di sabato, questo per godere ancora delle giornate estive e dunque l’apertura dei cancelli sarà alle 10:00. La fiera sarà visitabile fino alle 22:00. Resta invariato l’orario di domenica che è confermato dalle 10:00 alle 20:00. Fiera del Vintage con Salone dell’Antiquariato è il primo di una lunga serie di appuntamenti; sempre all’A1Expò, infatti, è in programma dal 9 all’11 settembre la IV edizione di Bufala Village, l’evento che suscita uno straordinario interesse sotto il profilo tecnico-didattico e ricreativo.



“Ci siamo – dichiara Antimo Caturano, Presidente del Polo Fieristico A1Expò – siamo praticamente alla vigilia di un tour che ci terrà impegnati per circa due mesi in maniera costante. Si parte con il nostro viaggio nel tempo che percorriamo a cadenza trimestrale, tra vintage e antiquariato, poi la settima successiva, andremo a promuovere la nostra terra Felix attraverso Bufala Village e dunque la filiera bufalina. Dal 16 al 18 settembre, invece, porteremo in tour i camion più belli presenti da tutta Italia con Truck in Sud, il raduno più amato dai camionisti ma che accende l’interesse di tutti per gli spettacoli ed i concerti in programma”.



Ma il calendario degli appuntamenti dell’A1Expò ci riserva due nuovi eventi: dal 26 al 28 settembre andrà in scena il Baccalà Village mentre, invece, la settimana successiva, sarà la volta di Birra Village. “Abbiamo deciso di puntare su nuovi format – prosegue Caturano – rinforzando le attività già esistenti con nuove proposte e con i rispettivi programmi rivisitati, ampliando i contenuti e l’offerta espositiva. Siamo carichi ed entusiasti di affrontare queste nuove sfide, con la consapevolezza, insieme ai nostri enti patrocinanti, di offrire il nostro contributo in termini di idee e risorse al settore terziario di Terra di Lavoro e della Campania”.