A2A Energia partner del Pizza Village e primo store a Napoli

Doppio appuntamento a Napoli per A2A Energia il 14 giugno 2024: la Società del Gruppo A2A sarà partner della prossima edizione del Pizza Village e contestualmente inaugurerà il primo Spazio A2A in Città. Importanti occasioni per rafforzare la propria presenza sul territorio campano e i servizi a disposizione dei cittadini, confermando l’impegno per accompagnare la comunità locale nella transizione ecologica.

Dal 14 al 23 giugno, A2A sarà infatti presente alla Mostra D’Oltremare per approfondire con i partecipanti i temi dell’efficienza energetica e sensibilizzarli sull’importanza del consumo responsabile. Presso lo stand della Società i visitatori saranno coinvolti in diverse attività, come misurare la propria conoscenza in ambito sostenibilità ambientale nell’area didattica e sfidarsi in giochi interattivi. Inoltre, sarà possibile partecipare al concorso per aggiudicarsi un monopattino elettrico iscrivendosi sul sito vinciunmonopattinocona2a.it.

In concomitanza con l’avvio di Pizza Village, A2A Energia inaugurerà il nuovo Spazio A2A di Napoli in via Giuseppe Recco 5, angolo Piazza degli Artisti: un touchpoint a disposizione di cittadini e imprese, per guidarli nel passaggio al mercato libero con consulenti dedicati che forniranno informazioni sulle offerte luce e gas più adatte a ciascuna esigenza. Il personale specializzato darà inoltre supporto per l’acquisto dei prodotti per la mobilità elettrica del Gruppo e la sottoscrizione dei servizi di assistenza per la casa e per la persona.